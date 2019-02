Los niños de piloto, ellas de doncella

Estereotipos en carnaval. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana pone el foco en los disfraces de carnaval, que continúan reproduciendo roles de género y estereotipos. Los niños pueden vestirse de pilotos o astronautas, pero no de enfermeros. Ellas pueden ser doncellas y animadoras, pero no pilotar un avión.

Hermosas y delicadas hadas, princesas, enfermeras o directamente doncellas. Así son las niñas según los disfraces. Ellos, por contra, son poderosos superhéroes o aguerridos caballeros. Los roles de género y los estereotipos se reproducen en los carnavales que estos días se celebran en numerosas localidades. Los niños continúan disfrazándose de aviador, astronauta o soldado. A ellas, se las viste de azafata o animadora. No solo eso, los disfraces de oficios tienen un alto contenido sexista, o un componente claramente sexual, con minifaldas, ropa ajustada, y posturas sugerentes en las fotografías. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana ha recomendado evitar los estereotipos y los roles de género en la compra de disfraces tras un estudio en el que se concluye que en la mayoría de casos estas prendas presentan a la mujer como un objeto sexual.

El estudio, realizado tras analizar en diferentes webs de tiendas de disfraces los modelos que se ofertan para la celebración de Carnavales, incide en la «la importancia de adquirir productos de calidad, en establecimientos especializados y de confianza, y de realizar una elección del disfraz responsable, evitando estereotipos». Además, denuncian que no existe posibilidad de que exista el disfraz del niño enfermero o la niña piloto. «Y en el caso de que exista -añaden- el disfraz de la profesión para ambos sexos, como el caso de policía, no se corresponde con el uniforme habitual y diario de esa profesión». También indican que los sistemas de búsqueda establecidos en las webs «discriminan y establecen la búsqueda por género, limitando la posibilidad de una elección más amplia e igualitaria». Asimismo, el estudio aborda los precios de los disfraces, que según señalan, oscilan entre los 15 y los 25 euros, aunque denuncian que la imagen que se muestra no se corresponde de manera exacta con el disfraz a la venta. Deberán cumplir las normas del etiquetado de las prendas textiles y, en el caso de complementos, como las máscaras, han de disponer de orificios «suficientemente grandes para que garanticen la correcta ventilación».