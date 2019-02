El edil de la Vila niega trato de favor al testaferro de Zaplana

El concejal de Urbanismo de la Vila Joiosa, Jaime Ramis, admitió ayer en un comunicado conocer al empresario Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana, con quien asegura haber coincidido en «determinados lugares de la localidad como con otros vecinos, como es el local en el que ven habitualmente partidos de futbol». Ramis añade que Barceló le «manifestó la necesidad de reunirse con él para tratar temas que competían a su concejalía, y Ramis, accedió a reunirse y ayudarle, como con cualquier ciudadano y empresario vilero», según manifestó el edil a través de un comunicado oficial del Ayuntamiento de la Vila Joiosa.

Según el sumario del caso Erial, el socio de Joaquín Barceló, presunto testaferro de Zaplana, aseguraba haber obtenido «colaboración total» del edil socialista de La Vila Joiosa para eliminar la VPO en una parcela del Plan Parcial 15 Poble Nou, cuya agrupación interés urbanístico (AIU) presidía Barceló.

Sobre esta reunión, el edil asegura que Barceló le explicó que «poseía una parcela en el PP 15, con una edificabilidad de 1.098 m2 de techo terciario y residencial, que según planeamiento debía contar con 709 VPO, y planteó la posibilidad de en vez de hacer un edificio que combinara VPO y vivienda libre, poder construir esas 709 viviendas protegidas en una parcela también de su propiedad en el Plan Parcial 16».

Desde el Ayuntamiento de la Vila Joiosa añaden que «las competencias para dicho trámite no son municipales, sino de la Conselleria de Vivienda, como se le comunicó al empresario que solicitó al edil el trámite para poder reunirse en Valencia con técnicos de la conselleria. Trámite que se gestionó, como es habitual. La reunión tuvo lugar el 21 de octubre de 2016, en ella se concluyó que no se podría realizar esta operación», señalan en el comunicado.

Desde la Conselleria de Vivienda aseguran que «no ha llegado ninguna petición de modificación del planeamiento por parte del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, que es quien debe solicitarlo».

El concejal de la Vila, Jaime Ramis, añade que «como edil de Urbanismo me reúno diariamente con vecinos y empresarios que quieren consultar cuestiones sobre mis competencias, y presto la ayuda que, dentro de mis posibilidades, y siempre dentro de la legalidad, es posible».

Ramis añade que «reunirme, desarrollando mis responsabilidades como edil con una persona, que en la actualidad está supuestamente implicada en un caso de corrupción y no cuando se produjo dicha reunión hace 3 años, no marca ninguna colaboración con dicha trama. Estas declaraciones solo consiguen dañar mi imagen pública. No tengo nada que ver con este caso, esas conversaciones entre dos personas no implican nada, ni manifiestan ningún hecho que pueda suponer delito, ya que no lo hay. Nunca he tenido trato de favor con nadie, y así seguirá siendo. Seguiré trabajando por la Vila y estando a disposición de los ciudadanos».