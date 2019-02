Las grandes mejoras quedan en promesas tras la primera comisión bilateral con el Estado

La primera comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat está por ver si ha sido la última. Es la primera incógnita tras el encuentro ayer de una docena de cargos del Gobierno central con otros tantos del Consell. Todo dependerá de la gracia del próximo Ejecutivo, resultante de las elecciones del 28 de abril. Si vuelve a estar al frente Pedro Sánchez, la comisión se consolidará, aseguró la ministra Meritxell Batet, porque existe «voluntad firme» de que así sea. Si no, habrá que ver, ya que no es un órgano que esté blindado en el Estatut d'Autonomia, como sí sucede en Aragón, Cataluña, Extremadura o Castilla y León. Su puesta en marcha es simplemente el resultado de un compromiso de Sánchez con el jefe del Consell, Ximo Puig, en su primera reunión en la Moncloa en octubre pasado.

La situación de la propia comisión da el tono del encuentro de alto rango de ayer, que duró algo menos de dos horas: demostración de una voluntad de descentralización y autonomismo por parte del Gobierno, y promesas de un futuro mejor si las urnas revalidan a Sánchez como presidente, ya que hará valer los presupuestos ahora rechazados por el Congreso y se pondrá manos a la obra para aprobar una nueva financiación autonómica. Eso dijo la ministra de Administración Territorial. Puig la creyó; PP y Cs, no, y salieron en trompa a criticar: de «tomadura de pelo» y «electoralista» calificaron la reunión del Palau; Compromís y Podemos no se pronunciaron.

Mayores inversiones en infraestructuras (hasta llegar al peso de la población valenciana en España: 10,6 %), más fondos para dependencia y becas y la condonación de la deuda de la Marina de València (373 millones) eran los grandes compromisos de Sánchez con Puig que quedaron recogidos en el proyecto de cuentas de 2019 bloqueado en el Parlamento. Ante esta coyuntura, la comisión de ayer no aportó avances sobre estas mejoras prometidas. Ni siquiera sobre el agujero del Consorcio de la Marina, del que algún alto cargo llegó a decir que se solucionaría por vía real decreto si el presupuesto no salía adelante. Batet fue más comedida. Lo fió todo a la visita la semana próxima de la titular de Hacienda, María Jesús Montero. «Estamos dispuestos a explorar si hay mecanismos para una respuesta inmediata», dijo, si bien admitió que de momento el asunto «queda en el aire». No obstante, el compromiso «se mantiene» y «continuará si hay Gobierno».

Fue la tónica de la comparecencia tras la reunión: trasladar los compromisos al futuro bajo la hipótesis de que el PSOE mantendrá el Gobierno tras el 28A.

Tampoco se podía esperar mucho más de una comisión bilateral convocada por un Gobierno estable pero que se ha celebrado cuando se ha puesto fecha a las elecciones generales y la legislatura está en periodo de agonía.

La financiación autonómica ya se sabía que no iba a ser objeto de discusión y que quedaba pendiente de la próxima visita de la ministra Montero. En todo caso, Batet aseguró que se había hablado de financiación, porque Puig puso el asunto sobre la mesa, que el Gobierno es consciente de «la preocupación por una infrafinanciación que sabemos que existe, pero sabemos también que es tema multilateral y que su marco es el Consejo de Política Fiscal y Financiera».

A pesar de las dificultades, Puig y Batet se presentaron ante el atril con un manojo de avances para la C. Valenciana, la mayoría de los cuales tiene que ver con vivienda y turismo. Se firmará así un protocolo para la construcción de 1.036 viviendas de alquiler social y asequible en Manises, Silla, Torrent y València. Seiscientas serían en la capital sobre 17 millones de suelo ahora del Sepes.

El acuerdo con Hacienda para desarrollar Parc Sagunt II sobre 6 millones de metros cuadrados, la inyección de cinco millones para el plan de destinos turístico maduros y una cumbre el 7 de marzo con el sector citrícola para abordar su crisis así como dos campañas de promoción en China y Canadá fueron el resto de concreciones de la primera comisión bilateral de la historia. Está por ver si ha sido la última.