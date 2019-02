El portazo de Montiel agrava la crisis en Podemos

El que fuera secretario general de Podemos y portavoz de la formación en las Corts, Antonio Montiel, anunció ayer que se borra de la candidatura autonómica, partido que él mismo fundó. No le gusta la deriva política que la formación ha tomado hasta convertirse en un partido tradicional, envuelto en cuestiones electoralistas. «La clave es reconstruir la base social de cambio, que vaya más allá de hacer frente a la derecha», lamentó.

Montiel convocó a los medios de comunicación para hacer pública su decisión. Todo un portazo a la dirección autonómica pero también a la nacional, a quien fue muy cercano en la etapa fundacional. En su despedida no escatimó en reproches por los últimos acontecimientos que han enfrentado a Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón, y se confesó «cansado» de los «personalismos y los egos».

«Hemos vuelto a ser una vanguardia izquierdista al viejo estilo», dijo, que mira los movimientos sociales desde fuera, como dirigentes y no como integrantes. En la vuelta a la esencia podemista que reivindica, Montiel vuelve a la Administración Pública, donde tiene plaza, y volverá a integrarse en el activismo social. Todo ello sin dejar Podemos.

Su despedida agudiza la crisis interna de un partido que no gana para sobresaltos en las últimas semanas. La formación valenciana descartó que el movimiento de Errejón para integrarse en la Comunidad de Madrid con Manuela Carmena en Más Madrid fuera a tener una repercusión en la C. Valenciana, pero lo cierto es que tres de los pesos pesados del partido autonómico ya se han descolgado del proyecto. Es el caso de Fabiola Meco y David Torres, que ya manifestaron (sin mucho ruido) su deseo de no repetir en el parlamento. Con ellos, otros tantos más, como Daniel Geffner o Llum Quiñonero. Ayer Montiel defendió la apuesta de Errejón, aunque no las formas.

Aunque las bajas no necesariamente están relacionadas con la escisión de Errejón, sí hay cierta desazón que recorre el partido y que ayer Montiel describió desde varias ópticas. La más dura fue asegurar que en Podemos «nos hemos perdido el respeto entre compañeros» y existe un estado «permanente» de conflicto interno y de competencia, «donde prima más imponerse a otro en lugar de trabajar juntos dentro de la pluralidad». «No se ha sabido integrar el espíritu crítico de algunos miembros que han terminado por abandonar la formación», lamentó, para después reconocer que Podemos «no ha estado a la altura y tenemos una responsabilidad en la desafección política que existe».

Por ello, insistió en que la movilización de la izquierda no debe ser una cuestión de «camisetas», sino de crear una base social, algo que se entiende si se ha trabajado «desde el municipalismo» y que su partido ha dejado de hacer porque, en estos momentos, solo se trabaja en clave electoral. No ha descartado que en un futuro pueda volver a la actividad política en las instituciones, pero no en el corto plazo.

Para dar forma a su ideal, Montiel lo ejemplificó con la entesa valenciana al Senado, por la que Compromís invitó a Podemos y PSPV a confluir conjuntamente al Senado y llevar el Botànic a Madrid. Ferraz enfrió esta propuesta, pero para Montiel es una vía que demuestra «la voluntad de mantener un proyecto político más allá de las instituciones».



Una despedida fría

Montiel aseguró haber comunicado su decisión al secretario general, Antonio Estañ, y al candidato a la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau. No a Pablo Iglesias, con quien reconoció que hace tiempo que no tiene contacto.

La propia formación emitió un escueto comunicado «agradeciendo el trabajo realizado». Más entusiasta fue la presidenta del PP, Isabel Bonig, quien pese a las discrepancias, aseguró que la baja «es una gran pérdida» porque es «uno de los mejores parlamentarios en Corts de esta legislatura».

La distancia entre la dirección y Montiel se ha escenificado en los últimos meses. Montiel no fue incluido en la candidatura plural que lidera Martínez Dalmau, sino que impulsó una alternativa con María Giménez a la cabeza que no logró superar los apoyos que recibió la lista unitaria.