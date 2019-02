La Ribera se queda fuera por el fracaso del presupuesto

El servicio nocturno de Metrovalencia no se extenderá hasta las poblaciones de la Ribera, según confirmó a los periodistas la consellera de Obras Públicas, Maria José Salvador tras el acto para presentar la mejora del transporte a los principales alcaldes del área metropolitana de València. De esta manera los vecinos de Alginet, Carlet, Benimodo, l'Alcúdia, Massalavés, Alberic o Villanueva de Castellón no podrán beneficiarse del transporte público durante los fines de semana o vísperas de festivos para viajar hasta València.

Según explicó Salvador, «hemos de ser conscientes que el área metropolitana es hasta Picassent y hasta ahí llegaremos, porque el resto queda muy alejado del área metropolitana de València y eso nos provocaría ciertos perjuicios horarios al resto de frecuencias y municipios». Aunque sobre la po sibilidad de extenderlo en un futuro aseguró que «descartar no descarto nunca nada, siempre hay que garantizar y mejorar. Pero lamentamos que no se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado porque ahí teníamos la previsión de la inversión de 38 millones de euros, que nos habría permitido mejorar el metro nocturno y diurno, porque tenemos retos como la integración tarifaria y otros que precisan de recursos económicos y, en la medida que tengamos más recursos, podremos ir mejorando el servicio». Incluso extenderlo a toda la noche, admitió, aunque en un futuro muy lejano, admitió Salvador a preguntas de los periodistas. «Nunca renuncio a los sueños y se ha de ser ambicioso. Queremos ir a la luna, como el nombre del servicio, pero hay que ser realistas. Vamos a tener servicios como ya lo tienen Madrid, Bruselas o París, a los que ya no tenemos nada que envidiar. Londres hace un par de años que puso el servicio toda la noche y tenía un servicio como el nuestro, que hemos sacado adelante con mucho esfuerzo. Es un primer paso y no renunciamos a nada».