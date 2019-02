Dos asesores de Cs en Alicante, acusados de espiar correos de ediles

La investigación interna del Ayuntamiento de Alicante ha revelado que dos asesores del grupo de Cs, Miguel Ángel Sánchez y Antonio Zardoya, accedieron desde sus ordenadores del Consistorio al correo electrónico del jefe de Gabinete de Alcaldía, Vicente López, y de la edil de Comercio, Marisa Gallo. También hubo un intento de acceso a la cuenta del alcalde, Luis Barcala. Estos datos se dieron a conocer ayer por la concejala de Nuevas Tecnologías, Innovación e Informática, María Dolores Padilla, quien afirmó que la investigación aún no ha terminado. Se busca rastrear algunas IP, direcciones que identifican a cada dispositivo, para verificar que de manera externa a la red de la alcaldía no se haya accedido a ninguna cuenta sensible de concejales y asesores.

La edil anunció que el caso se pondrá en conocimiento de la Agencia Española de Protección de Datos, «ya que se podría haber cometido un presunto delito castigado con hasta 6 años de prisión».

Según el relato ofrecido por la concejala, «se han verificado todas las cuentas sensibles (de concejales y asesores) y aparece que desde el ordenador del asesor de Cs, Miguel Ángel Sánchez,accedió a varios buzones de usuarios de su grupo y también al del jefe de Gabinete del alcalde, el día 20 de febrero a las 9:49h». Este asesor también trató de acceder minutos antes a la cuenta del alcalde Luís Barcala. «Es el primer acceso que intentan del gobierno municipal», declaró Padilla.

El otro asesor del grupo, Antonio Zardoya, también accedió al buzón de Vicente López el 20 de febrero a las 10:20 horas y al de la concejal de Comercio, Marisa Gayo, el mismo día a las 10:22 horas».

De la misma investigación se desprende que un tercer concejal de Cs, Juan Francisco Escudero, afirmó ante el responsable técnico de Informática que se podía acceder a los correos de los concejales con la contraseña «Alicante».