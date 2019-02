Puig fía a la estabilidad el adelanto y Bonig le pide "que deje de marear"

La candidata autonómica del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig pidió ayer al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que «deje de marear» con el adelanto electoral, una decisión sobre la que el jefe del Consell está apurando hasta el último momento. La presidenta popular se pronunció así en respuesta a unas declaraciones de Puig tras el Fórum de Longevidad y Futuro de Alicante, donde éste volvió a dejar abierta la puerta a la hipótesis de que los comicios autonómicos se celebren antes del 26 de mayo.

Puig dijo que la cuestión se abordará «en el momento oportuno» y teniendo en cuenta «el interés general». «Continúo reiterando que no es probable ese adelanto pero es posible», afirmó a preguntas de los periodistas. Puig defendió que «a día de hoy el factor estabilidad es mucho más importante», si bien reconoció que «es obvio que es un debate que está ahí» y que él no pretende sustraerse de él. En cualquier caso, el presidente garantizó que «la decisión se tomará pensando en el interés de los valencianos». Respecto a si la adoptará personalmente o si la consultará con otros actores (como la vicepresidenta Mónica Oltra), el líder del PSPV no dio pistas. Se limitó a asegurar que la cuestión está encima de la mesa y que la abordará «con todas las personas que considere que tienen que tomar parte», sentenció.

Identidad «inclusiva»

Durante el acto de presentación de la candidata del PP en Siete Aguas, Gema López, Bonig instó a Puig a que «deje de centrarse tanto en sus problemas orgánicos y se centre más en los temas que preocupan a los valencianos, como las listas de espera en Sanidad y Dependencia, la creación de empleo, la bajada de impuestos o la libertad educativa», dijo. «Mientras habla de elecciones sí o elecciones no, no habla de lo que quieren los valencianos», agregó. Bonig defendió que el PP «es el gran partido de centro-derecha» para «frenar el sectarismo».

Puig asistió por la tarde al acto del Día de Andalucía en Mislata, donde destacó la aportación del pueblo andaluz a la C. valenciana y calificó de «impresentable» el «combate de la derecha andaluza contra las mujeres». El presidente reivindicó la identidad valenciana como «inclusiva». «Unos quieren levantar fronteras. Nosotros planteamos espacios de armonía», dijo.