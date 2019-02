¿Y si todo va al revés?

El tiempo no da tregua en la estabilidad y las temperaturas máximas siguen muy por encima de lo esperado, aunque las mínimas sí son invernales y dan amplitudes diarias tremendas y, sobre todo, no llueve. En este contexto de monotonía me cuesta dar los pronósticos diarios buscar temas para esta columna y me han llamado la atención dos cosas que he leído relacionadas con la demografía, que también es Geografía, y tienen bastante que ver con la sostenibilidad ambiental y, por lo tanto, con el cambio climático. Son dos teorías curiosas porque van contra el neomaltusianismo que arrasa y dice que el planeta no soportará el crecimiento de población que, sobre todo, afecta a los países en visa de desarrollo, y que, además, "invadirán" con sus migraciones unos países desarrollados con tasas de fecundidad bajísimas. Todo está muy bien hilado en esas teorías del desastre y encontrar alternativas es cuando menos interesante. En su libro Empty Planet, Darrel Bricker y John Ibbitson plantean la teoría de que las tasas de fecundidad se están reduciendo a pasos agigantados en los países subdesarrollados, con reducciones de hasta el 50% en los últimos años, por debajo incluso de la teórica renovación generacional en China e India, y en caída en picado en África, aunque sigan todavía muy altas. La menor necesidad de combatir las tasas de mortalidad infantil cada vez más bajas, el aumento de la población urbana, donde no los niños no vienen con un pan debajo del brazo, como en el campo, sino que se lo llevan, más el desarrollo educativo, especialmente de las mujeres, puede hacer reducir de forma drástica esta teórica expansión demográfica interminable que acabaría con el planeta, y los autores plantean incluso un retroceso de población global desde el 2050. Pueden no acertar, pero las reducciones de las tasas de fecundidad de las que hablan son ciertas. Por su parte la teórica tasa de renovación generacional de 2,1 hijos por mujer es puesta en cuestión por algunos demógrafos, porque se fundamenta en tasas de mortalidad que no son las de ahora, y por el progresivo alargamiento vital de las generaciones, que es más fácil renovar con tasas de tal vez, 1,5 hijos por mujer. Seguro que un mundo de agoreros como el nuestro no serán teorías de éxito, pero conviene, al menos, tenerlas en cuenta, porque, de cumplirse, pueden ser mejor para la sostenibilidad del planeta, aunque tal vez auguren una desaparición de la Humanidad, no ya por exceso, sino por defecto.