Puig pide aislar la política «pop» de gestos y banderas

Ximo Puig criticó ayer el «episodio permanente de cultura política pop en la que unos se van a Waterloo» y «otros están al tamaño de las banderas», porque «son debates que no interesan a la ciudadanía» y que «lo único que hacen es incentivar la fractura» y «faltar al respeto a los ciudadanos, como si no fueran capaces de discernir».

De eso fue la jornada que Puig mantuvo en la sede del PSPV con diputados autonómicos, nacionales y senadores, en la que se habló de proyectos y necesidad de movilizar, pero no del contenido de las listas, según algunas fuentes consultadas.

Tampoco se abordó el adelanto electoral valenciano, al que se refirió Puig a preguntas de los periodistas antes del encuentro. El jefe del Conslel dijo que no quería hablar del posible adelanto para que evitar acusaciones. «Es evidente que yo no quiero marear nada, que nadie se maree, y el que se maree, que tome Biodramina», dijo en referencia a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig. No hya novedad, agregó.

Sobre la Entesa (hipotética) de la izquierda al Senado, señaló que «en estos momentos no hay ninguna decisión», pero «todo se puede hablar» para evitar que que la cámara alta sea utilizada por el PP para frenar «avances».