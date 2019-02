Un socio de Crespo Gomar afirma que facturaba el 5 % del total a los partidos

José Crespo, socio junto a Alberto Gomar de la empresa Crespo Gomar aseguró ayer que la «dedicación política» de la compañía «no podría representar en ningún momento más del 5 %» de la facturación total. Crespo se expresó así en la comisión de las Corts que investiga la financiación electoral del PSPV y Bloc en 2007 y 2008 y su relación con la empresa Crespo Gomar, en la que advirtió que, pese a que se está investigando, es la primera vez que «un organismo, empresa u organización», le pregunta sobre el asunto. Ante la batería de preguntas de los diputados, Crespo señaló que comparecía para cumplir con su deber pero que, aconsejado por su abogado no iba a contestar de forma «ordenada y formal» a ninguna de sus preguntas.

Argumentó que en caso de ser citado como testigo o investigado en los procedimientos judiciales aún abiertos, al no haber tenido acceso a ninguna información sobre el sumario, cualquier respuesta que dé en la comisión podría violar su derecho a la tutela judicial efectiva y causarle indefensión. No obstante, explicó que él era «socio minoritario» de Crespo Gomar, con el 10 % de la sociedad, y mientras Alberto Gomar «se dedicaba a los numeritos», junto a Vicente Benlloch y Lucía Pascual, él lideraba el equipo de estrategia y creativo y no se encargaba de nada de la administración. «No me encargaba de la administración sino de la estrategia de las marcas. A su juicio, es una barbaridad y algo que le ha sorprendido ver publicado que se pudiera facturar a terceros. Añadió que pudo hablar personalmente con políticos como el secretario general del PSPV-PSOE entre 2000 y 2007, Joan Ignasi Pla, para quien hizo de orientador (coaching).