El permafrost, suelo que se mantiene congelado como mínimo dos años bajo la superficie, es un elemento de la criosfera poco estudiado en comparación con otros como los glaciares o el hielo marino, aunque tiene un papel importante en la evolución climática del planeta y en diversas actividades humanas. Ahora, por primera vez, se ha llevado a cabo una revisión del estado del permafrost en el conjunto de la Tierra gracias al análisis de los datos de más de 120 perforaciones distribuidas por el Ártico y la Antártida, así como en altas montañas y llanuras elevadas de todo el planeta.

El estudio, titulado «Permafrost is warming at a global scale» y publicado en la revista Nature Communications, ha sido liderado por el investigador Boris Biskaborn (Instituto Alfred Wegener,Centro Helmholtz de Investigación Polar y Marina, en Potsdam, Alemania). También han colaborado en él unos cuarenta investigadores entre los que destaca Marc Oliva, coordinador del Grupo de Investigación Antarctic, Arctic and Alpine Environments (ANTALP) de la Universidad de Barcelona.

Los datos analizados se han almacenado en la Global Terrestrial Network for Permafrost, una iniciativa internacional que promueve la homogenización en la toma de datos de monitorización del permafrost. Los datos obtenidos de 2007 a 2016 evidencian que las temperaturas del suelo en sectores de permafrost continuo han aumentado en 12,39 ± 12,15 °C, mientras que el permafrost discontinuo se ha calentado en 12,20 ± 12,10 °C. En las altas montañas, la temperatura del suelo permanentemente congelado ha ascendido un 12,19 ± 12,05 °C y las pocas perforaciones existentes en la Antártida evidencian un incremento de temperaturas del orden de 12,37 ± 12,10 °C. En conjunto, se estima que la temperatura del permafrost terrestre ha aumentado en 12,29 ± 12,12 ° C.