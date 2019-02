Las Corts validan la reforma del Estatut ocho años después

Era marzo de 2011 cuando las Corts Valencianes aprobaron la reforma del Estatut de la Comunitat Valenciana para adecuar las inversiones del Estado al peso poblacional de los valencianos. Ocho años después, la reforma ha vuelto de nuevo a las Corts. Aprobada en el Congreso tras años atascada, el Senado también le dio recientemente el visto bueno. Hoy lo ha hecho el pleno de las Corts.

La votación requiería 66 votos, dos tercios de la cámara, una mayoría reforzada que ha superado ampliamente con 83 favorables y 8 abstenciones, todas ellas de Ciudadanos, grupo en el que se había ausentado Emigdio Tormo ya que Cs tiene nueve diputados. Ciudadanos ya rompió la unanimidad en el Congreso y en el Senado.

Se pone fin, así, a un largo periodo de tramitación de ocho años, desde que en marzo de 2011 el parlamento valenciano aprobara modificar el Estatuto y enviara la propuesta al Congreso. El pasado mes de noviembre los grupos parlamentarios de PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo para desbloquear el texto, que fue aprobado en el Congreso y en el Senado con la única abstención de Cs.

El texto pactado por las formaciones modula la cláusula sobre inversiones del Estado, impulsada en su momento por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, evitando que esta modificación tenga que ser aprobada en referéndum por los valencianos.

Al haber introducido el Congreso modificaciones en la propuesta inicial de reforma, tenía que ser aceptada por Les Corts con una mayoría de dos tercios, que ha superado al conseguir 83 votos a favor -PSPV, PP, Compromís, Podem y los ex de Cs- de los 99 escaños existentes. Tras la votación, todos los grupos (menos Cs) y el Consell en pleno se han puesto de pie y han aplaudido la aprobación definitiva de la modificación.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha asegurado que es un "avance espectacular, importantísimo, con consecuencias irreversibles" ya que solo hay tres estatutos en España, el andaluz, el catalán y ahora el valenciano, que tienen una "cláusula de salvaguarda" respecto a las inversiones, más allá de los sistemas de concierto vasco y navarro.

Ha asegurado que lo que se aprueba no es la cláusula Camps y ha avisado de que actualmente hay "fuerzas histéricas que no entienden el Estado de las Autonomías". Ha puesto en valor el consenso logrado hoy, aunque "la pena es los que se quieren excluir del juego democrático del Estado de las Autonomías y que tienen como aliados a quien quiere cargarse este gran invento".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha señalado que "ya era hora, parecía que no llegaría nunca", y ha pedido que la alegría "no tape la vergüenza de que una reforma vuelva ocho años después".

Ha defendido la necesidad de que la Comunitat cuente con inversiones ajustadas a su población porque los valencianos se han "cansado de ser siempre menos que el resto" y ha criticado a quienes han puesto "palos en las ruedas". Se ha referido a Cs al explicar que "dicen que es inaplicable porque no es vinculante, eso no es cierto porque habrá una comisión mixta y eso sí es vinculante por el principio de lealtad institucional".

"DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

"Esta reforma no es como el programa electoral de Cs, es de obligado cumplimiento", ha ironizado, para agregar que espera que el 11% de inversiones "sea un mínimo y no un máximo". "No es la reforma perfecta, también querríamos lo que tienen los vascos, pero hemos hecho un esfuerzo para este gran consenso", ha subrayado.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha celebrado que se reconoce y blinda "una de las reivindicaciones históricas valencianas", ha recordado que en marzo de 2011 Compromís criticaba esta cláusula, y ha puesto en valor que la Comunitat solo quiere "recibir lo que le corresponde" y no aprovecha esta reforma "para confrontar con España".

"Justicia para los valencianos dentro del marco constitucional, no es un día de victimismo, hoy es un triunfo y un orgullo para todos los valencianos", ha dicho Bonig, que ha acabado su intervención con un "reconocimiento al presidente que impulsó esto, Francisco Camps".

El síndic de Podem, Antonio Estañ, ha puesto en valor que "se cierra el círculo que se abrió hace ocho años y pone fin a una sensación de ninguneo histórico" a la Comunitat con una apuesta por la codecisión.

"PROPUESTA QEUE NO RESUELVE NADA"

Desde Cs, Toni Subiela ha asegurado que su grupo defiende la mejora de la inversión en la región "pero de manera efectiva y legal, no tomando el pelo a los valencianos con una propuesta que no resuelve nada" porque esta reforma "es un parche y no atraerá ni un euro para los valencianos".

"Se dirá que somos centralistas, pero entre el centralismo del que nos acusan y el levantar fronteras que quieren hacer, hay un término medio político de solidaridad entre territorios y esta reforma no va en ese camino", ha indicado, para agregar que los valencianos necesitan una nueva financiación, "no una propaganda pasada de fecha".

El ex de Cs David de Miguel ha hablado en nombre de los 'agermanats' celebrando que han podido votar "libremente y en conciencia" de lo que consideran lo mejor para los valencianos. "Sí a esta reforma, sí al autogobierno y sí a un trato justo", ha aseverado, haciendo un llamamiento a la defensa del autogobierno más allá de siglas y partidos.