Ribera Salud pactará sobre Dénia solo si se habla también de las otras concesiones

No quiere abrir un debate público sobre la reversión del departamento de salud de Dénia «a tres meses de las elecciones», pero Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud, socio junto a DKV en la concesionaria Marina Salud, tiene claro que su objetivo sigue siendo llegar a acuerdos con la Conselleria de Sanidad también sobre el resto de áreas de salud que gestiona y no ceñirse solo a la Marina. Estos acuerdos pasarían por garantizarse una prórroga de los dos departamentos que controla al 100% (Elx y Torrevieja) a cambio de no obstaculizar la compra de acciones por Sanidad de la mayor parte de la UTE Marina Salud ya que, al ser socio minoritario, mantendría el derecho de tanteo sobre las acciones de DKV que el Consell quiere comprar.

«Cuando se planteó la reversión de Dénia en 2016 siempre dijimos que estaríamos dispuestos a hablar de todas las concesiones, pero no solo de Dénia. No se ha querido, pero nuestra posición es la misma. Seguimos esperando a que se hable de todo», ha contestado el responsable de la firma a preguntas de este diario poco antes de dar una conferencia sobre el modelo de colaboración público-privada en la Universidad Católica de València.

Sus palabras reafirman la estrategia que habría adoptado Ribera Salud de aprovechar la intención del Consell de revertir la gestión de Dénia a manos públicas en esta legislatura para asegurarse continuidad en sus otras concesiones pese a los cambios introducidos en la Ley de Sanidad por la exconsellera Carmen Montón que apuestan por dar preferencia a la gestión directa. La misma ley incluyó, además, una limitación del poder accionarial que puede tener una misma empresa, en un intento de evitar, precisamente, esta compra por Ribera Salud. Pese a ello, De Rosa recordó ayer que siguen teniendo la prioridad como socios minoritarios si DKV opta por vender: «Ahí está el derecho mercantil», recordó y de ahí la posición mantenida ante la conselleria.

El president de la Generalitat, Ximo Puig hizo una apuesta incluso personal en revertir también en esta legislatura el área de Dénia además de la de Alzira, aunque ahora, a tres meses de las elecciones, aún se negocia con la socia mayoritaria de la concesión, DKV, aprovechando que tenía intención de abandonar la gestión por las malas cifras. Aunque ha trascendido poco de la negociación, Sanidad habría propuesto firmar ya un preacuerdo con la UTE para comprar esas acciones con un pago en diferido, eso sí, a través de un acuerdo del Consell que fuera «vinculante», según recordaron fuentes de la Conselleria de Sanidad, y que obligase a quien entrase en la Generalitat. En esta difícil negociación a tres, ayer se celebró una nueva reunión entre los dos socios de la UTE.

En su conferencia, De Rosa insistió en que según la Sindica