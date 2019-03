Bonig sitúa a Eva Ortiz y a Jorge Bellver al frente de la campaña electoral

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha anunciado que la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, será la coordinadora de la campaña electoral de las generales y autonómicas. Junto a Eva Ortiz figuran Jorge Bellver como portavoz de campaña y Mari Carmen Contelles como responsable de actos públicos.

Bonig lo ha anunciado en la reunión de la Junta Directiva Regional del PPCV, en la que se ha nombrado el comité de campaña. "Eva Ortiz es una persona que conoce perfectamente el partido y lleva cerca de cuatro años ejerciendo un papel de coordinación con las direcciones provinciales", ha indicado la presidenta del PPCV. Bonig ha añadido que el comité electoral "estará integrado por personas muy dedicadas, similar al que ha nombrado Pablo Casado para las generales".

Bonig ha señalado que el PPCV "lleva mucho tiempo con reuniones y desde las fiestas de Navidad hasta ahora se han estado sucediendo las presentaciones de candidatos a las alcaldías". Asimismo, ha indicado que el programa electoral "está prácticamente terminado porque llevamos tres años trabajando en él". Respecto a la posibilidad del adelanto de las elecciones autonómicas, Bonig ha señalado que es una potestad del President Puig. No obstante, ha indicado que desde el pasado verano se está hablando de esta opción "y lo que queremos es que Puig, decida lo que decida, lo diga ya. Parece que no tiene libertad absoluta para tomar una decisión y está esperando a que Pedro Sánchez le dé o no autorización". Toda la vida esperando a ser President de la Generalitat y pidiendo el autogobierno para que ahora tengan que decirle desde Madrid lo que debe hacer o no. Lo que debe hacer es tomar una decisión y pensar en los intereses y en los problemas de los valencianos", ha concluido.