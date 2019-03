Llega la huelga escolar por el clima

«Para qué quieren que estudiemos si no vamos a tener un futuro en el que aplicar nuestros conocimientos, puesto que el calentamiento global está cambiando el mundo tal como lo conocemos. No se trata de política, sino de la supervivencia de nuestro planeta. ¿Qué futuro queremos para un mundo al que le quedan pocos años si no luchamos de verdad contra el cambio climático?».

Estas palabras de Juan Antonio Oliver, estudiante de Derecho y Criminología de la Universitat de València (UV), resumen el espíritu de lucha con el que nace en València la plataforma Fridays4Future (Viernes por el Futuro), que hoy ha convocado a las 12 del mediodía en la Plaza de la Virgen del Cap i Casal la primera concentración en la Comunitat Valenciana de la ola de rebeldía que inicio en Suecia en agosto pasado la joven de 15 años Greta Thunberg. Seis meses después, esta revuelta juvenil mundial contra el cambio climático ya se ha extendido a más de 270 ciudades de Europa, EE UU, Canadá, Japón y Australia, echando a las calle a decenas de miles de adolescentes.

Oliver, portavoz de Fridays4Future València, explica que esta plataforma nació hace dos domingos con una asamblea online después de la constitución de grupos similares en Girona, Barcelona y Madrid. «Jóvenes de todo el mundo se están movilizando masivamente cada viernes para pedir actuaciones urgentes contra el cambio climático bajo el movimiento Fridays4Future y València no se puede quedar atrás», añade.

Hoy suman a 20 jóvenes estudiantes, la mayoría universitarios pero también de institutos públicos, y la concentración de hoy servirá para presentar la huelga escolar mundial que ha convocado para el viernes 15 de marzo el movimiento inspirado por Klima Greta, apodo con el que ya se conoce a la joven sueca. Una paro estudiantil que ya ha convocado el Sindicat d'Estudiants del País València (SEPV) en toda la Comunitat Valenciana con tres manifestaciones en València (11 horas ante la Delegación del Gobierno en la calle Colón), en Alicante (Plaça de la Muntanyeta) y Castelló (Plaça de la Independència, La Farola), estas dos últimas a las 12 horas.

Greta, que cumplió 16 años el 3 de enero, empezó a manifestarse los viernes ante el Parlamento sueco tras de la ola de incendios que el verano pasado arrasaron los bosques de ese país báltico. Su llamada a la skolstrejk för klimatet, huelga escolar por el clima en sueco, ha prendido alrededor del globo. Su discurso el pasado 12 de diciembre ante los líderes de más de 200 países en la Cumbre del Clima de Naciones Unidas en Katowice (Polonia), ha quedado para la historia: «Si algunos niños pueden generar titulares en todo el mundo simplemente por no ir a la escuela, entonces imaginen lo que todos podríamos hacer juntos si realmente quisiéramos», dijo.

«Nuestra civilización -prosiguió- está siendo sacrificada por la oportunidad de que un número muy pequeño de personas continúe haciendo enormes cantidades de dinero». «Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas en países como el mío puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos de muchos los que pagan por los lujos de unos pocos», añadió. «Ustedes dicen que aman a sus hijos por encima de todo, pero les están robando su futuro ante sus propios ojos», concluyó. «Necesitamos mantener los combustibles fósiles en el suelo y debemos centrarnos en la equidad. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, tal vez deberíamos cambiar el sistema en sí mismo», subrayó.

Oliver llama a todos los estudiantes de Secundaria y universidad a sumarse a la huelga escolar por el clima de los viernes y a la manifestación del 15 de marzo «porque no se trata de política, sino de justicia y de supervivencia pues solo tenemos un planeta y no tenemos plan B, por ello debemos de salir a defenderlo por todos los que vivimos aquí». Fridays4Future València quiere movilizar a los alumnos de los institutos para que cada viernes hagan huelga y salgan a la calle a reclamar al Gobierno y a la Generalitat medidas urgentes contra el cambio climático.