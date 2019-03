Oltra planta cara a Ximo Puig y rechaza convocar elecciones

La vicepresidenta del Consell, Monica Oltra, no ve razones para un adelanto electoral. Con rotundidad ha afirmado que las circunstancias para convocar las elecciones el día 28 de abril y no el 26 de mayo, cuando se celebrarán los comicios autonómicos en España, han de ser "políticas" y no "partidistas". En esto, ha afirmado, esta "en plena sintonía" con el President Ximo Puig.

De esta forma, Oltra se desmarca de la posible intención de adelantar elecciones que sobrevuela el Palau de la Generalitat. Puig ni confirma ni descarta la convocatoria todavía, pero en el entorno del President comienza a prevalecer el sí. La posibilidad está sobre la mesa y tendrá que tomarse una decisión antes del lunes, cuando termine el plazo para convocar los comicios el 28 de abril.

"No hay razones políticas como inestabilidad en el gobierno, ni falta de apoyo parlamentario ni imposibilidad para legislar", ha dicho Oltra en rueda de prensa tras el pleno del Consell, y ha apelado a la ética para justificar el adelanto. Ha reconocido que este asunto no se ha tratado en el pleno, pero sin duda es una cuestión que divide a los miembros de PSPV y Compromis, donde hay cierto malestar por el posible adelanto.

Aún así, ha dicho sentirse cómoda y adaptarse a cualquier circunstancia. De convocarse, el lunes tendría que celebrarse un pleno extraordinario donde Puig plantearía el adelanto y tendría que someterse a votación de los consellers para llegar a un acuerdo, aunque no cabe duda que se tendría que respaldar. Oltra ha insistido: "El partidismo no debería determinar las convocatorias electorales que afectan a toda la población".