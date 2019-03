Sanidad respalda que el General no subrogue al personal de Eresa por falta de "base jurídica"

Desde Eresa han estado esperando hasta el último minuto la «intercesión» de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, pero esta no ha llegado. Sin mediación de por medio, hoy siete de los 25 trabajdores de la empresa tendrán que dejar su puesto de trabajo en el Hospital General. Es la fecha dada por el consorcio para iniciar la internalización del servicio de TAC y resonancias retirando la primera de las máquinas de la empresa tras el fin de los contratos y, con ella, la salida de los trabajadores. Desde Sanidad apoyaron ayer la decisión del consorcio de no optar por subrogar al personal (como sí se va a hacer tras internalizar el servicio en el resto de hospitales) ya que no hay base jurídica y no se estaría, como sucede en el otro escenario, en una sucesión de empresas que obligara a subrogar a los trabajadores.

«La decisión está basada en informes que no apoyan ni dan seguridad jurídica para que se cumplan las condiciones necesarias para una sucesión de empresa», apuntaron desde conselleria. Por su parte, desde la empresa calificaron ayer de «injusta y frustrante» esta decisión de la que responsabilizan directamente al gerente, Enrique Ortega y critican, como ya hizo el personal, que no se haya facilitado un «soporte legal» para regalar las máquinas y subrogar al personal.