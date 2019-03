González Pons apoya el adelanto electoral en la Comunitat Valenciana

El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, se ha sumado a los partidarios del adelanto electoral que durante estos días baraja el president de la Generalitat, Ximo Puig. Aunque la decisión no está tomada, o al menos no ha trascendido, la simple posibilidad ha servido para que la fiesta acabe antes de tiempo en el Consell del Botànic con malos gestos y filtraciones interesadas.



La vicepresidenta y lideresa de Compromís, Mónica Oltra, censuró ayer la posibilidad de anticipar los comicios autonómicos en la rueda de prensa posterior al Consell. Sus declaraciones y el hecho de realizarlas en una comparecencia como portavoz del Consell sentaron mal en el Palau.



Entre la oposición no hay dudas, "cuanto antes, mejor", reconocían en el día de ayer Isabel Bonig y Toni Cantó, representantes del PPCV y Ciudadanos en la Comunitat. Para Bonig, el adelanto demuestra la debilidad del Gobierno valenciano en una legislatura que considera agotada. El eurodiputado González Pons se ha unido a quienes comulgan con el posible adelanto de la fecha electoral.





Aprovechar la oportunidad para anticipar elecciones valencianas y singularizarlas ya para siempre es conseguir que se cumpla nuestra vieja aspiración de no ser relegados. De resultar visibles. El egoísmo es preferir seguir en el pelotón sólo por cálculo electoral. Adiós LOTRAVA. — González Pons (@gonzalezpons) 2 de marzo de 2019

"Aprovechar la oportunidad para anticipar elecciones valencianas y singularizarlas ya para siempre es conseguir que se cumpla nuestra vieja aspiración de no ser relegados", escribía Gonzalez Pons en su cuenta de Twitter a primera hora de la mañana de este sábado, destacando la oportunidad de "resultar visibles". "El egoísmo es preferir seguir en el pelotón sólo por cálculo electoral.", ha apostillado Pons.