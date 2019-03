El asesino que confesó a Levante-EMV su crimen se enfrenta a 18 años de cárcel

Dicen que de tal palo tal astilla, y en este caso la estaca estaba teñida con la sangre, entre otros, de tres guardias civiles tiroteados en la carretera entre Burjassot y Bétera en 1984. Una de sus esquirlas no podía haber salido más astillada y siguiendo los pasos de su progenitor se encuentra en prisión acusado de los delitos de homicidio, robo con violencia y profanación de cadáveres. Javier Martínez, de 39 años -16 de ellos entre rejas-, cuya confesión a Levante-EMV permitió su detención en junio de 2017 y destapar un crimen que llevaba oculto desde principios de enero de ese mismo año, se enfrenta ahora a una pena de 18 años de cárcel, según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal.

Misma pena que solicita para su por entonces compañera sentimental y presunta coautora del homicidio, Ana M. V., de 42 años y también en prisión provisional a la espera de juicio. El 9 de enero de 2017 ambos, «puestos previamente de acuerdo y guiados por la intención de acabar con la vida» de Khalid Azzakhmam, un perista de nacionalidad marroquí al que le vendían teléfonos robados, lo convencieron para llevarlo a una casa abandonada de la calle Pianista Amparo Iturbi de València, donde pernoctaban, con el pretexto de venderle unos móviles.

«Ana me lo metió en la cabeza para llevárnoslo ahí, meterlo en casa, matarlo y quitarle el dinero», confesó sin ningún atisbo de empatía o arrepentimiento a este periódico en una entrevista cuya grabación está aportada como prueba en la causa. «Me dejé llevar por ella en todo, pero no me arrepiento de haberlo matado, era un listo», trató de justificarse Javier argumentando el supuesto móvil del crimen, desavenencias con el importe que la víctima les pagaba por los teléfonos que robaba su compañera.

Los investigadores del grupo de Homicidios de la Policía Nacional también investigaron en su momento si la procesada y Khalid habían mantenido relaciones sexuales, aunque el móvil pasional no ha quedado acreditado.

De lo que sí hay suficientes pruebas es de la presunta autoría de ambos en el crimen y de su intencionalidad homicida, según entiende la fiscal. Así, una vez en la vivienda se inició una discusión en la planta baja, durante la que Javier le exigió a Khalid que le entregara todo el dinero que llevaba encima, conocedor de que la víctima solía llevar grandes cantidades en metálico para realizar transacciones a las puertas de un establecimiento de compraventa de la calle Troya de València.

Durante el forcejeo el acusado golpeó en el pecho y la cabeza a su oponente y cogió un cuchillo que habían dejado allí previamente preparado, clavándoselo por la espalda en presencia de Ana, según sostiene la Fiscalía.

El propio homicida relataba así en su día a Levante-EMV el momento en el que acuchilló a su víctima. «Pensaba que me iba a sacar una cuchilla o algo, porque los moros suelen llevar cuchillas y son muy falsos -comentarios racistas reflejo de su personalidad-. Lo tenía cogido con la mano izquierda del cuello y con la otra un cuchillo carnicero, y al ser de grandes dimensiones cuando le tiré, le entró el cuchillo por detrás, le tocó el corazón y murió».



Le robaron 1.400 euros

Una vez cayó al suelo y con su víctima ya sin vida, lo registraron encontrando 400 euros en la cartera y 1.000 más en el bolsillo de la camisa, y le quitaron los dos móviles que portaba. De ahí que la fiscal solicite cinco años de prisión por un delito de robo con violencia para cada uno de ellos, que se suman a los trece años de cárcel por un homicidio con la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Además, contempla un delito de profanación de cadáver para ambos por el trato que tuvieron con el cuerpo del fallecido, al que desnudaron, ataron de pies y manos y lo arrojaron al patio trasero de la casa envuelto en un edredón, donde lo ocultaron durante meses debajo de unos colchones, basura y escombros, según remarca la fiscal en su escrito. Delito por el que pide otros cuatro meses de prisión.

Después de asegurarse que estaba muerto limpiaron la sangre y se deshicieron del cuchillo arrojándolo a un contenedor de la misma calle. Así lo reconoció también en su entrevista, aunque en un momento dado habla en plural de «los cuchillos», de ahí que no se descarte que Ana también portara un arma blanca. Posteriormente se fueron a comprar cocaína con el dinero sustraído al fallecido.



Hallan el cadáver esqueletizado

El 27 de junio de 2017, cinco meses después del crimen, el cuerpo sin vida de Khalid, padre de dos niñas pequeñas, fue encontrado en la citada vivienda abandonada de València en estado esquelético, con un herida por arma blanca de diez centímetros de profundidad que le afectó al pulmón derecho, así como rotura de la costilla derecha y un traumatismo craneal, según determinó la autopsia, lo que prueba que también le golpearon.

Bajo la insistencia de este periódico, que puso los hechos en conocimiento de la policía tras indagar sobre la veracidad del testimonio del sospechoso, el ahora procesado hizo ademán de entregarse en al menos dos ocasiones. No obstante, después de acceder finalmente a ser grabado, no se presentó a la cita acordada y tan solo unas horas después era arrestado por la policía tras la orden de búsqueda y detención activada por el grupo de Homicidios a raíz de una conversación telefónica con su madre. En la misma Javier le contaba su intención de entregarse al día siguiente, tal y como había quedado con este periodista, y le contaba que había matado a un hombre. Era la prueba definitiva que necesitaban los investigadores para proceder a su arresto ya que inicialmente alegó ante la policía haberse inventado la historia del crimen. «Sin cadáver no tienes nada», era su frase más repetida.