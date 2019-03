Los empresarios ven un mes menos de parálisis institucional

Los empresarios valencianos preferien guardar cautela ante el presumible adelanto electoral que se podría producir en la Comunitat Valenciana para hacer coincidir los comicios autonómicos con los generales.

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, dijo ayer, en conversación con este periódico, que no dispone de «capacidad» para pronunciarse sobre los efectos que pueda tener en la Comunitat Valenciana el hecho de hacer estos dos procesos electorales tan importantes se celebren el mismo día. En todo caso, avanza que desde el colectivo que preside «aún no lo hemos analizado, ni tampoco sabemos si realizaremos alguna valoración».

Si bien, considera que «lo positivo» es que el parón institucional que se produce durante las semanas en que se celebra la campaña elecotoral y los comicios y también las que hay entre que se conocen los resultados de las urnas hasta que se hace efectiva la investidura se acorta. «Nos vamos a ahorrar ese mes de situación institucional de parálisis», indicaba.

Más allá de esta cuestión, el máximo representante de los empresarios valencianos no quiso entrar a valorar el tema.

Navarro, en todo caso, recordó que es un tema que corresponde al presidente y el Consell y cree que la decisión que se tome será pensando en lo que más beneficie a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. «Los empresarios no manejamos las claves políticas para saber si beneficiaría a algún partido», añadía.

El adelante electoral en la Comunitat Valenciana planea desde hace unos días. El presidente, Ximo Puig, se dio este fin de semana para «pensárselo» en su retiro de Morella. No son pocas las voces que apuntan a que finalmente sí que se harán coinicidir los dos procesos electorales el 28 de abril, aunque no a todos les parece una medida apropiada. Es el caso de Compromís, socio de gobierno del PSPV en la Comunitat Valenciana, que rechaza el adelanto porque considera que no existen motivos políticos, como ha publicado este periódico y también porque creen que se pierde el mensaje valencianista.

Internamente se da por agotada la legislatura y, por tanto, esta primera etapa del Botànic y afrontan los próximos meses con la esperanza de poder reeditar un pacto de gobierno del que las dos partes hacen un balance positivo.