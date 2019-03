Adelanto de las elecciones autonómicas: Oltra insiste en que no hay razones políticas

La vicepresidenta de la Generalitat y lideresa de Compromis, Mónica Oltra, ha respondido esta tarde a la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que no existen razones políticas para esa decisión.

Oltra ha comparecido con los cinco consellers de Compromís y ha asegurado que la decisión se ha tomado con el voto de calidad del presidente ya que cinco conseller, los socialistas, estaban a favor y los otros cinco, los de Compromís estaban en contra.

Oltra ha puesto enfásis en que el Consell ha adoptado en esta legislatura 5.746 decisiones por unanimidad y que la convocatoria de elecciones anticipadas es la única en la que no se ha producido esa unanimidad.

Oltra ha asegurado que desde el 15 de febrero cuando Pedro Sánchez anunció el adelanto de las generales no hablado con Puig sobre elecciones. En aquella ocasión ambos consideraron que solo podían adelantar elecciones en el caso de inestabilidad política, imposibilidad de aprobar los presupuestos o debilidad parlamentaria como le ocurría a Sánchez.

Oltra ha asegurado en varias ocasiones que ella es leal aunque preguntada si no lo era el presidente ha sido cauta y ha preferido no pasar al ataque. Ha dicho que no sabe las razones del adelanto y ha señalado que existen serias dudas legales sobre que las autonómicas no coincidan con las europeas como señala la Loreg, aunque también ha anunciado que no se plantea la posibilidad de recurrir el anticipo de las elecciones.

Ha explicado que no se ha votado a mano alzada pero sí se ha dejado patente la negativa de Compromís al adelanto. También ha señalado que lo ocurrido hoy no imposibilita la reedición de un segundo acuerdo del Botànic. En su opinión no es compatible singularizar el calendario electoral valenciano con celebrar elecciones autonómicas con las generales.