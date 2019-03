«El área metropolitana de València es uno de los enclaves más interesantes de Europa»

Gobernanza Industrial es una de las empresas más destacadas del sector, hasta el punto de haber lanzado recientemente un nuevo proyecto con el que poder comercializar con suelo industrial a través de un portal digital.

Uno de sus fundadores, Carlos González Triviño, destaca la importancia de la tecnología en el sector y pone en valor el enorme potencial del que dispone la ciudad de València y su área metropolitana para el desarrollo industrial. Triviño asegura que se trata de uno de los enclaves más interesantes de la Unión Europea.

P¿Cuál es el potencial real del Área Metropolitana de València desde la perspectiva industrial?

R Desde el punto de vista del desarrollo industrial el Área Metropolitana de València es uno de los enclaves más interesantes de la Unión Europea. Hablamos de una demografía de un millón y medio de personas distribuidas en torno a un sistema de unas 50 poblaciones muy interesantes con una centralidad urbana en València ciudad. Hay muchas ciudades que en los últimos años han intentado compararse con Silicon Valley.

No sé si la comparación es muy afortunada porque Silicon Valley no es ninguna ciudad, es un área metropolitana en torno a la ciudad de San Francisco, área en la que otras ciudades más pequeñas desempeñan una función muy importante, como Palo Alto, Montainview, San José o Cupertino. San Francisco es el icono internacional indiscutible, pero las sedes de Google o Apple están a más de 30 kilómetros de allí. No sé si exactamente deberíamos parecernos a Silicon Valley, pero de parecernos sería como un todo metropolitano, no como ninguna ciudad actuando por su cuenta. Sin una visión de gobernanza metropolitana, nuestro desarrollo industrial a medio plazo está condenado a resultados decepcionantes. Esto último sí es casi seguro.

P¿Cuál es el papel y la posición de los polígonos industriales ante el reto de la industria 4.0?

R El reto de los polígonos 4.0 es exactamente el mismo que el de las fábricas 4.0 y el de las ciudades 4.0, sincronizar todos sus componentes dentro de una visión estratégica, apoyándose en las nuevas herramientas tecnológicas. El modelo de fábrica en la que cada departamento planifica y ejecuta sin coordinarse estratégicamente con el de al lado ni sirve para las fábricas, ni para los polígonos industriales, ni para las ciudades que integran una misma área metropolitana. La excelencia industrial es una forma de articulación interna entre los componentes de un mismo sistema.

P¿Qué función puede desempeñar la tecnología PROPTECH en beneficio de este potencial?

R Las herramientas tecnológicas permiten ordenar la información de una forma mucho más eficiente y extraer conclusiones más claras para la acción. Nosotros utilizamos la tecnología GIS para sumar esa visión 4.0 dentro de un mismo mapa digital en el que los activos y los potenciales ya no andan por ahí intentando promocionarse por su cuenta. La comercialización de superficies logísticas o de activos inmobiliarios es mucho más eficiente cuando se generan digitalmente estas cartografías metropolitanas de inversión. De repente el propietario de unas superficies logísticas a 20 kilómetros de València, gracias a la tecnología GIS descubre que para una empresa internacional es casi como si estuviese pegado a la ciudad de San Francisco, porque el encanto de las localizaciones y la visibilidad comercial de los activos inmobiliarios de lo que depende es del pack metropolitano.

La tecnología proptech es la única capaz de unificar esta visión y generar un relato comercial más seductor al servicio de las administraciones públicas y de los propietarios de activos. Es un nuevo escenario win-win y debemos estar preparados para aprovecharlo.

P¿Cuáles son los productos y servicios que comercializa Gobernanza Industrial?

R Nuestro producto principal es el portal comercial de activos industriales y logísticos. Ya hemos dado de alta el formulario digital de activos y cualquier propietario puede registrar su oferta a través de nuestra página web mediante unos pasos bastante sencillos. El Cuaderno Digital de Suelo Metropolitano va a ser el primer producto resultante de esta aplicación. Este cuaderno ordenará toda la oferta de superficies y activos disponibles en el Area Metropolitana, enfatizando todo el poder comercial de esta idea del pack metropolitano. De cara a la inversión industrial, este producto permite a las administraciones locales figurar de forma mucho más llamativa como destino de futuras localizaciones, al resaltar el contexto metropolitano de sus superficies disponibles y hacer visible su relación logística con los desarrollos futuros del Corredor Mediterráneo. Para los propietarios de activos esta utilidad comercial es gemela respecto de la anterior. Cuanto más atractiva es una localización como entorno de negocios más fácil es comercializar los activos disponibles dentro de ese entorno. Esta clase de sinergia público privada era antes impensable, pero ahora es posible gracias al Proptech.

P¿Qué proyectos tiene entre manos Gobernanza Industrial y cuáles son sus retos de cara al futuro?

R Gobernanza Industrial es una empresa que nace con una misión muy clara, aplicar los beneficios de la idea de gobernanza a los procesos de desarrollo e inversión industrial. Y dentro de esa visión empresarial, nuestro proyecto más importante es la construcción de un portal comercial de activos industriales y logísticos. Proyecto que desarrollamos con el inestimable apoyo de Lanzadera dentro de su programa de Corporate. En estos momentos desarrollamos acciones de consultoría para administraciones públicas y empresas. Y estamos comercializando las fichas de alta en el portal logístico, destinadas tanto a propietarios privados de activos como a ayuntamientos.

La gobernanza es un concepto clave del mundo contemporáneo. Se han desarrollado muchas iniciativas en el campo de la gobernanza institucional, financiera, cultural, empresarial, medioambiental€ Pero curiosamente en el sector industrial era una idea desaparecida. Nuestra empresa tiene el objetivo de rentabilizar esta asociación estratégica entre dos conceptos de gran trascendencia, el de industria y el de gobernanza. De momento, casi las 20 primeras entradas de Google para la expresión «gobernanza industrial» ya están indexadas a contenidos generados por nuestra empresa. Esperamos ir creciendo más en el corto plazo.