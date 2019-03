Los "campeones" de Burjassot buscan ayuda para mejorar su material de entrenamiento

El éxito de la película Campeones supuso el triunfo indirecto de los chicos y chicas que inspiraron uno de los filmes más taquilleros del año. El director de la película, Javier Fesser, indicó que el principal objetivo de su proyección, más allá de la recaudación, era sensibilizar sobre un tema que hasta ahora se había tratado, por costumbre, desde un «prisma lacrimógeno»: la discapacidad intelectual. Su objetivo se cumplió: desde su lanzamiento, el número de donaciones otorgadas al club Aderes de Burjassot (la asociación que inspiró la película) subió como la espuma. No obstante, pese al impulso que supuso para el club el auge del filme erigido con el Goya a Mejor Película, José Vicente Matíes, vicepresidente del club, asegura que siguen estando «bajo mínimos».

«Antes de la película, tocábamos las puertas de distintas empresas para que nos ayudasen a mantener el club, pero no se abrió ninguna», lamenta Matíes. No obstante, con el éxito del filme fueron muchos los que realizaron donaciones puntuales que, sin embargo, ya han dejado de llegar. En particular, las carencias en el club se han ido reflejando en la falta de un correcto material de entrenamiento, tal como pelotas de baloncesto, de fútbol 8 y sala o incluso escaleras.

Sus miembros ya denunciaron en declaraciones a Levante-EMV (durante la entrega del Premio Portada) que, debido a su situación de precariedad, el club tuvo que plantearse la opción de no participar en uno de los campeonatos. Y es que, pese a la ayuda que le otorga el Ayuntamiento de Burjassot cada año desde el nacimiento de la asociación, el número de fondos sigue siendo insuficiente, por lo que les era materialmente imposible alquilar un autobús que transportase a los jugadores hasta el lugar donde se libraba el partido. Ahora temen que la situación de precariedad con la que convivieron desde sus inicios, y que les llevó en más de una ocasión a verse al borde de su desaparición, vuelva a resurgir.

Es por ello que el club Aderes ha decidido lanzar una nueva página web con la que cualquier persona, entidad o sociedad, pueda formar parte del proyecto que permite a las personas con discapacidad intelectual «formar parte de algo».

«Con el deporte no solo se mejoran las condiciones físicas de nuestros miembros, sino que además se emplea como una herramienta pedagógica e integradora», indican desde el club. Es por ello que advierten de la necesidad de concienciar a la sociedad sobre la importancia de colaborar con Aderes para que la ayuda y el apoyo recibido durante estos meses no se convierta en un «mero espejismo».