Falsos culpables

En los últimos días veo, leo y escucho cosas que considero confusas pero igual es cosa mía. Se baten records de temperatura en muchas partes de Europa, sobre todo Europa occidental, y en parte de España, sobre todo en la teórica España fresca y húmeda, que no tanto, hasta esta semana, que ha aparecido el viento de poniente, en el litoral mediterráneo. En función de la lógica del equilibrio energético planetario mientras unos tienen más calor y sequedad de lo que toca, otros, como el desierto del Sahara o el Mediterráneo Oriental, tienen anomalías negativas y nieve a nivel de mar. No obstante, lo más interesante es hacer culpable al bloqueo anticiclónico de la contaminación de las grandes ciudades europeas, especialmente de las españolas. Le echamos la culpa al hombre de la alteración del clima que puede provocar este bloqueo anticiclónico, en vez de culparle directamente de la contaminación nociva y causante de muchas muertes que no tiene que ver con el efecto invernadero. En esta vorágine, un compañero fue consultado por como las condiciones meteorológicas reinantes favorecían la persistencia de las partículas contaminantes y fue acusado de no decir que el problema eran los contaminantes directos, cuando nadie niega este extremo, simplemente la gente confunde unas cosas con otras. Es como acusar a los ríos de contaminar el mar con microplásticos, por ejemplo, en vez de buscar la raíz del problema en quien vierte esos contaminantes a los ríos. De igual forma, van apareciendo vientos terrales, primero en el litoral cantábrico y ahora en el mediterráneo y, en el primer caso, echaremos las culpas a las condiciones meteorológicas de sequedad la multitud de incendios forestales producidos, que se ven favorecidos en su propagación por esas condiciones, pero que no tienen nada que ver en su inicio. Una última reflexión: algunos partidos plantean un enfrentamiento falaz entre un mundo rural «auténtico» de agricultores, ganaderos y cazadores, y unos «listos y progres» ecologistas urbanos que se empeñan en despreciar a los primeros, como si no hubiera de todo en todos lados y no fuera necesario un funcionamiento complementario de mutua relación entre ambos.