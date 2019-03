Oltra responde: 5.746 decisiones unánimes del Consell y solo una con voto de calidad del presidente

La vicepresidenta de la Generalitat y lideresa de Compromis, Mónica Oltra, no tardó ayer por la tarde en responder al anuncio del presidente, Ximo Puig, de convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En una comparecencia junto a los cuatro consellers de Compromís, Oltra insistió en que no existen razones políticas para esa decisión de adelantar las elecciones.

Asegura que la decisión se ha tomado con el voto de calidad del presidente ya que los cinco consellers socialistas estaban a favor y los otros cinco, los de Compromís, en contra.

La vicepresidenta puso enfásis en que el Consell ha adoptado en esta legislatura 5.746 decisiones por unanimidad y que la convocatoria de elecciones anticipadas es la única en la que no se ha producido esa unanimidad y se ha decidido por el voto de calidad del presidente.

La lideresa de Compromís hizo ayer un repaso cronológico de sus encuentros con el presidente para hablar de calendario electoral. Aseguró que desde el 15 de febrero, el mismo día en que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez anunció el adelanto de las generales no había vuelto a hablar con Puig sobre calendario electoral hasta hoy.

En aquella ocasión, sostiene Oltra, ambos consideraron que solo podían adelantarse elecciones en caso de inestabilidad política, imposibilidad de aprobar los presupuestos o debilidad parlamentaria como le ocurría a Pedro Sánchez, pero que no era una situación en la que se encontrara el gobierno valenciano.

En ese punto aseguró en varias ocasiones que ella es leal y que así fue como quedó con Puig, aunque preguntada después si no era leal el presidente con ella y su formación, Oltra optó por la cautela y prefirió no pasar al ataque. Remarcó que no sabe las razones del adelanto y reforzó la idea de que existen dudas legales sobre el hecho de que las autonómicas no coincidan con las europeas como señala la Loreg, aunque también anunció que no se plantea la posibilidad de recurrir el anticipo de las elecciones. De hecho es muy complicado que alguien pueda recurrir esa convocatoria de elecciones.

Oltra explicó que en el pleno del Consell no se había votado a mano alzada pero sí se había dejado muy patente la negativa de Compromís al adelanto. También sostiene Oltra que lo ocurrido ayer no imposibilita en ningún caso la reedición de un segundo acuerdo del Botànic. En su opinión no es compatible singularizar el calendario electoral valenciano con celebrar elecciones autonómicas con las generales.



Advierte a Puig de dudas jurídicas

Oltra también reveó en su intervención que como secretaria del Gobierno valenciano (otra de sus funciones además de portavoz, conselleria de Igualdad y vicepresidenta) había advertido a Puig de las dudas jurídicas que conllevaba la medida adoptada. Por eso puso énfasis en que se había producido un empate técnico a la hora de secundar esta decisión entre los cinco miembros socialistas del ejecutivo y los cinco de Compromís.

Oltra negó todas las palabras gruesas que le plantearon los periodistas. Así negó sentirse traicionada por el presidente o que Puig hubiera actuado de forma desleal.

Con todo insistió en que el discurso se «valencianiza» cuando los comicios autonómicos se celebran unidos a los municipales, y que la próxima legislatura podrían volver al 26 de mayo.

La vicepresidenta también señaló que en la reunión del Consell no hizo falta alzar la mano para votar la decisión de adelantar las elecciones, sino que ha expresado la opinión y postura de los cinco representantes de Compromís.