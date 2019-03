Los valencianos son los que más se divorcian en España con 13.832 demandas

Los valencianos continúan siendo los que más se divorcian en España. Casi treinta de cada diez mil habitantes de la Comunitat Valenciana pidieron la disolución del matrimonio el año pasado y se contabilizaron 13.832 demandas, tan solo 15 menos que las 13.847 de 2017. Las separaciones sin consenso entre los cónyuges se redujeron un 4,1 por ciento, al pasar de 242 en 2017 a 232 en 2018, y las consensuadas aumentaron un 6 por ciento, de 401 a 425.

En cuanto a los divorcios, los no consensuados se incrementaron en un 4,3 por ciento, de 5.159 a 5.383. Por el contrario, las demandas de divorcio consensuadas bajaron un 3 por ciento, al llegar a las 7.774 el pasado año por las 8.017 contabilizadas en todo 2017. Finalmente, las nulidades matrimoniales también se redujeron, concretamente un 35,7 por ciento (de 28 a 18). Respecto a la modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, en 2018 se presentaron en la Comunitat Valenciana 1.324 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas, un 8,5 por ciento más que las 1.220 de 2017, mientras que las no consensuadas disminuyeron un 3,5 por ciento, al bajar de 4.311 a 4.158. Por otro lado, se registraron 1.921 modificaciones de medidas sobre guarda y custodia de hijos menores en las que los miembros de la pareja llegaron a un acuerdo, un 6,4 por ciento más que un año antes, cuando se presentaron 1.805. En este apartado, las modificaciones de medidas sin consenso también crecieron, en concreto un 8,7 por ciento, desde las 2.749 de 2017 a las 2.989 de 2018. El informe del CGPJ recoge la evolución histórica de las estadísticas sobre disoluciones matrimoniales.