César Sánchez: "Avanzar las elecciones es la mejor noticia para tener un Consell de Bonig con el apoyo de Ciudadanos y de Vox"

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez (PP), calificó ayer como «la mejor noticia» el anuncio del adelanto de las elecciones autonómicas al 28 de abril y se mostró convencido de que de las urnas saldrá «un Gobierno de Isabel Bonig con el soporte de Ciudadanos y de Vox». Tras asistir a la presentación de la salida de la próxima edición de la Vuelta a España desde Alicante, en un acto en el ayuntamiento de la capital, Sánchez se ha felicitado de que "ya le queda un mes menos a Ximo Puig en el Palau de la Generalitat". "No es bueno que haya tenido que tomar esa decisión no cumpliendo los plazos previstos" para la celebración de elecciones pero, en su opinión, sí es positivo que quede "un mes menos un Consell discriminando a la provincia de Alicante". Ha relatado los ejemplos que, a su juicio, demuestran esa discriminación al subrayar que queda "un mes menos de quien discrimina la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos; un mes menos en el gobierno autonómico de unos dirigentes que en estos cuatro años lo único que han hecho es generar discrepancias, discordias y quebrantar la convivencia de todos los valencianos, atacando a quien piensa de manera distinta, imponiendo el pensamiento único en la educación e intentando obviar a buena parte de la sociedad que no piensa como ellos". Al ser preguntado sobre la posición en la que el PPCV se enfrenta a esta cita con las urnas, ha remarcado que "el PP tiene los deberes hechos porque lleva cuatro años haciendo una leal oposición, cuatro años diciéndole a Ximo Puig que abandone las tesis separatistas-independentistas, que abandone a Compromís y que vuelva a la normalidad a la Comunidad, que vuelva a la normalidad él". "Creo que el PP está en las perfectas condiciones para poder gobernar cuando pasen las elecciones autonómicas el próximo 28 de abril", ha insistido. "Creo honestamente va a haber un gobierno de Isabel Bonig con el soporte de Ciudadanos y de Vox", según Sánchez, para quien "esa es la realidad que va a ocurrir tras las elecciones del 28 de abril y es una buena noticia para todos los valencianos". Eso sí, ha remarcado, el adelanto electoral no responde al interés general sino al "particular y partidista" del president socialista. "Habrá hecho sus cábalas y sus cuentas pero, no obstante, vamos a quedarnos con lo positivo, que es que va a quedar un mes menos". EFE