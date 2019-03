El pasado 1 de marzo comenzó la primavera climatológica. En Climatología no nos basamos en criterios astronómicos para clasificar las estaciones. Para los climatólogos, la primavera abarca los meses de marzo, abril y mayo. Son meses en los que las temperaturas poco a poco van subiendo, aunque durante la noche puede seguir haciendo mucho frío. Además, las lluvias frontales asociadas a circulaciones zonales (ponientes) suelen acabar dando paso a jornadas en las que los protagonistas son los chubascos y tormentas, mientras que en otras lo son las temperaturas altas y la estabilidad. Esto último se relaciona con ondulaciones del «jet stream» (vaguadas y dorsales).

Este marzo lo hemos comenzado con temperaturas más típicas de principios de verano en bastantes regiones de España, e incluso en la Comunitat Valenciana ya hemos alcanzado los 30 ºC. Los primeros 30 ºC del 2019 en Europa. Todo esto tras un febrero muy seco y una recta final muy cálida en el oeste del Viejo Continente.

En mi ciudad, Alicante, acabamos febrero con 0,6. Algo que no es habitual, pero tampoco insólito (desde 1945, nos hemos quedado ocho veces más por debajo de los 0,5 mm). Tras estas últimas semanas con temperaturas anormalmente altas, muchas personas se asustan pensando que el próximo verano será un infierno, cuando no tiene nada que ver que tengamos un episodio de altas temperaturas en invierno con que en verano tengamos temperaturas muy altas. Precisamente, lo insólito sería que en verano hiciera frío y que lloviera en nuestra zona.

De todas formas, la primavera es la época más variable del año por excelencia, y pienso que aún podemos tener irrupciones de aire frío a partir de la semana que viene, precisamente por esas ondulaciones del «jet stream» que comentaba al principio. Y de ser así, sería frío seco, lo que acabaría de rematar algunos cultivos y frutales. Si las tormentas de primavera no aparecen o si no tenemos un temporal de levante, podemos estar ante un verano complicado en el litoral mediterráneo.