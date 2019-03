Día de la Mujer | Canciones para el 8M: que la revolución feminista os pille bailando

El ya histórico 8M de 2018 abarrotó la calles del "Cap i casal", así como de las distintas ciudades de toda España. Una masa violeta nunca antes vista que exigía la igualdad de género. Como en cualquier manifestación, las pancartas y cánticos coparon la marcha. Esta es nuestra recomendación para la manifestación feminista de mañana. ¡Que la revolución te pille cantando!



Yo por ellas, ellas por mí (Varias autoras)

Valientes, libres, diversas

Somos manada feminista

Hacia la huelga

valientes, libres, diversas

somos manda feminista

y esta es nuestra huelga

La fortaleza de luchar en igualdad

La fortaleza que no es otra cosa que ser fuerza

Que me impulsa y me llama a caminar

Juntas es la única opción en esta guerra inmensa

Si se normaliza la violencia patriarcal

La autodefensa se convierte en nuestra forma de luchar



Con tol deskaro (Tremenda Jauría)

El tiempo no pasa junto a mi manada, pelearte con la vida, comentar la jugada.

Y no veas primx como está el panorama...

Y es que a veces cuesta levantarse de la cama.

Vivimos la vida como si la fueran a robar

De hecho nos la roban cada día un poco más...

Cada día un poco más.



Les criades (Roba Estesa)

Escolteu amb atenció aquest crit que ara ressona

entre murs blancs i parets, escriurem la bona nova.

No patiu àvies i mares, cantarem vostra cançó,

farem que per tot s'escolti el gran dolor del vostre plor.

Trencarem les vaixelles, estriparem llençols,

les criades ara empaiten aquell tal senyor Ramon.

No patiu àvies i mares, cantarem vostra cançó

i amb l'amor com a proclama farem del món un tot nou.

El senyor Ramon ja no empaita les criades!



La nit es nostra (Roba Estesa)

Ens guiarà la reina de les palpentes.

No tindrem por. Valentes,

seguirem les passes que han deixat aquelles que,

calentes, han trencat el tabú de la sang decidint que,

contentes, brindaran per l'orgull de lluitar.

I ahir, ahir vam sortir al carrer.

I avui, avui ho farem, també.

I demà no deixarem de cantar que la nit.. La nit es nostra



Antipatriarca (Ana Tijoux)

Tú no me vas a humillar,

Tú no me vas a gritar,

Tú no me vas a someter,

Tú no me vas a golpear,

Tú no me vas a denigrar,

Tú no me vas a obligar,

Tú no me vas a silenciar,

Tú no me vas a callar,

No sumisa, ni obediente,

Mujer fuerte, insurgente,

Independiente y valiente,

romper las cadenas de lo indeferente,

No pasiva, ni oprimida



Las hadas existen (Rozalén)

Y así la magia no acaba nunca

Porque las hadas nunca morirán

Y es que la magia habita en las alas

Y en las mujeres se reencarnaran

Y aunque sorprenda también se equivocan

De vez en cuando

Las veras llorar no han encontrado el consuelo

A una misma pues los poderes son pa' los demás



Puerta violeta (Rozalén)

Tengo una mano en el cuello

Que con sutileza me impide respirar

Una venda me tapa los ojos

Puedo oler el miedo y se acerca

Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar

Tengo una culpa que me aprieta

Se posa en mis hombros y me cuesta andar

Pero dibujé una puerta violeta en la pared

Y al entrar me liberé

Como se despliega la vela de un barco

Desperté en un prado verde muy lejos de aquí

Corrí, grité, reí

Sé lo que no quiero

Ahora estoy a salvo



Nos queremos fuertes (Varias autoras)

Me duele en el cuerpo

Ser ya tantas menos

La bronca me brota por fuera

La rabia me ahoga por dentro

No quiero quedarme callada,

Aunque el silencio insiste,

al patriarcado le convengo generosa y triste

Basta de matarnos, no somos objetos,

No son propietarios de nuestros cuerpos,

Nos creen inferiores, siento su desprecio,

Piensan que pueden ponernos un precio



En guerra (Mafalda)

Cuando, cuánto he de aguantar y por qué

Cuánto ha de aguantar la mujer

Para que que se le respete de una vez

Yo no soy mala persona por querer mi hueco

No colaboro en tu canción, nene, soy el disco entero

Hasta las trompas de tu toque femenino

Al estribillo le hace falta algo más que brillo

Bella Ciao Feminista (varias autoras)

Esta mañana, me he dado cuenta que hay que luchar,

que luchar, que luchar....

Esta mañana, he decidido derogar al capital



A la huelga (varias autoras)

¡A la huelga diez!

¡A la huelga cien!

¡A la huelga madre ven tú también!

¡A la huelga cien!

¡A la huelga mil!

Yo por ellas, madre y ellas por mí.

Contra el estado machista

nos vamos a levantar.

Vamos todas las mujeres

a la huelga general.