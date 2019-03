Guerra de barones socialistas por el adelanto valenciano

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró ayer sobre el anuncio del presidente valenciano, Ximo Puig, de adelantar el proceso electoral autonómico al 28 de abril para hacerlo coincidir con las elecciones generales, que él no habría tomado esa decisión aunque el Estatuto manchego se lo permitiera.

Los electores «tienen que juzgar» a sus dirigentes en sus distintos ámbitos y «no mezclar» el debate, argumenta el dirigente. Así, Page apunta que en su campaña electoral, él es partidario de debatir con otros candidatos, «y no con Quim Torra», algo que sería «absurdo» para la comunidad que preside.

Puig no ha querido quedarse callado. «Solo voy a decir que no quiero discutir ni con Torra ni con García-Page», afirmó a preguntas de Levante-EMV. «Sólo discutiré de una cosa con él para defender a los regantes de Alicante -ha precisado-, del trasvase Tajo-Segura, que intenta boicotear».

El jefe del Consell recuerda que la Comunitat Valenciana es una autonomía «de primera» y puede decidir su calendario electoral, un anhelo desde los tiempos de la transición «que ahora hemos conseguido plasmar».

Mientras, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, mostró su respeto ante el adelanto de las elecciones autonómicas valencianas al 28 de abril y replicó al presidente del PP regional, José Antonio Monago, que la región no puede adelantar los comicios el último año de la legislatura.

Así, a preguntas de los medios por el adelanto en la Comunitat Valenciana, Vara remarcó ayer que él no tiene «nada que decir» sobre el mismo, ya que es una decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.



«Encantado de la vida»

Cuando se está al frente de una comunidad autónoma o de un gobierno nacional solo tienes dos competencias tuyas exclusivas, una formar gobierno y otra disolver las cámaras. El presidente Puig lo decide ahora, pues «encantado de la vida que así sea», ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo Gobierno.

También y preguntado por la afirmación realizada este martes por el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, de que estaba preparado «por si a Vara se le ocurre» hacer lo mismo que en València, el presidente autonómico replicó que en el último año de legislatura no se pueden adelantar las elecciones en la comunidad extremeña.

«Es que ha sido presidente, debería por lo menos saberse el Estatuto de Autonomía. No podemos, nosotros no podemos convocar elecciones. El último año de legislatura no se pueden adelantar las elecciones, en la Comunitat Valenciana sí porque su estatuto lo contempla», aseveró.