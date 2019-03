Isabel Bonig cree que "no hay problema" en gobernar con Vox en la C. Valenciana

Isabel Bonig cree que "no hay problema" en gobernar con Vox en la C. Valenciana I. Caballer/Corts Valencianes

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha considerado que el acuerdo de gobierno al que se ha llegado a Andalucía -entre los populares y Ciudadanos con el apoyo de Vox- es "perfectamente asumible" y se puede producir en la Comunitat Valenciana. Preguntada por qué sucedería si en esta comunidad el partido de Santiago Abascal sí exigiera entrar en el gobierno, la líder del PP valenciano ha contestado que "se dialogaría, se negociaría, se pactarían unas políticas concretas y, si se llega a un acuerdo, pues no hay ningún problema".

Así se ha pronunciado Bonig en declaraciones a 'Los desayunos de TVE', donde se le ha preguntado su opinión del modelo andaluz, ya que ella "no era muy partidaria de hablar con Vox". Al respecto, la presidenta del PPCV ha aclarado que lo que dijo es que "en algunas cuestiones opinaba de forma distinta" y dio "la opinión del PP en todo lo que es igualdad de derechos y lucha contra la violencia contra las mujeres". "Pero, visto el acuerdo al que se ha llegado en Andalucía, es algo perfectamente asumible por cualquier partido político y, desde luego, por el PP", ha remarcado.

Sobre la posibilidad de que Vox reclamara entrar en un supuesto Consell controlado por los populares y sobre si el PP aplicaría alguna 'línea roja', Bonig ha instado a esperar a que "se celebren las elecciones y ver los resultados", porque "hay que trabajar con mucha humildad". Cuando se le ha planteado de nuevo la cuestión, ha aseverado: "Se dialogaría, se negociaría, se pactarían unas políticas concretas y, si se llega a un acuerdo, pues no hay ningún problema".

"Exactamente igual -ha proseguido- que en estos cuatro años, Podemos ha sido un apoyo (para el Consell del Botànic) pero no ha entrado, y Compromís ha formado parte de ese gobierno con Ximo Puig y toda la política educativa que hemos estado viendo en la Comunitat Valenciana, que es exactamente la misma que el nacionalismo catalán llevó a cabo en Cataluña hace 20 y 30 años".

"Por eso el debate nacional va a tener tanta importancia en la campaña valenciana, porque si hay una comunidad autónoma que realmente o especialmente está viviendo y sufriendo las políticas que han llevado a Cataluña a esta situación, esa ha sido la Comunitat Valenciana de mano del PSPV, Compromís y Podemos", ha afirmado.

Interrogada por los periodistas por si estaría dispuesta a formar gobierno con Cs y ser la vicepresidenta de Toni Cantó si el candidato de la formación 'naranja' fuera el más votado, Isabel Bonig ha apuntado que, "si es así, obviamente hay que respetar si hay un pacto con unas reglas generales en la negociación". "Si alguna lista queda por encima del PP en esa coalición, habrá que respetar", ha insistido.

El adelanto electoral "viene bien" al PP

Sobre el adelanto electoral en la Comunitat Valenciana, Bonig ha manifestado que al PP le "viene bien". "No podíamos seguir en un clima de inestabilidad desde verano, con el rumor permanente del adelanto electoral ante el fracaso y agotamiento del gobierno valenciano, en una situación de no hacer nada y desavenencias, con un clima de inseguridad que no es buena para la estabilidad".

"Puig adelanta las elecciones por puro cálculo partidista. Lo disfraza de agenda valenciana, pero no es así. Ha decidido unir su futuro al de Pedro Sánchez relegando la agenda valenciana. Por los datos que tenemos, el triplete de la alianza de la izquierda no va a sumar", ha augurado.

Por otra parte, sobre si el PPCV se ha liberado de la "culpa" por los casos de corrupción focalizados en la Comunitat Valenciana, la líder de los 'populares' valencianos ha señalado que esta formación "ha asumido los aciertos y los errores del pasado, pero el PPCV tiene un proyecto de futuro y personas para mejorar la sociedad".

"Otros ni han reconocido errores y tienen personas inmersas en casos de corrupción que ocupan cargos claves. Los que usaron solo la corrupción del PP para desalojarlo, ahora tienen un problema porque están inmersos en causas judiciales y no toman las mismas decisiones. Han cambiado las líneas rojas y no toman decisiones", ha reprochado.

Por contra, ha considerado que el PPCV sí ha tomado "toda una serie de medidas preventivas, firmando un código ético para que las personas investigadas abandonen al menos temporalmente la política". "Se han puesto controles legales y económicos y miramos hacia adelante. No podemos vivir siempre del pasado. El PP ha vuelto con un proceso de renovación y regeneración de ideas y de personal ofreciendo un proyecto atractivo", ha apostillado.

Por último, Isabel Bonig ha manifestado que en el tema de corrupción le gustaría que "la misma vara de medir se aplicara a los demás". En este sentido, ha recalcado que "PSPV y Compromís tienen imputados en sus filas y nadie les exige nada". "Ahora no aplican la misma medicina y la gente también valora la coherencia política. El alcalde de Ontinyent (el socialista Jorge Rodríguez) está imputado por presunta corrupción y es el candidato. Usaron la corrupción para tirar al PP pero no tienen más argumentos, no gestionan y los principales problemas de los valencianos son el empleo, las listas de espera en sanidad y la educación", ha remachado.