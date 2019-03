Día de la Mujer 8M: La huelga feminista tiñe de morado la C. Valenciana

Al canto de "luego diréis que somos cinco o seis, la manifestación feminista estudiantil este viernes en València, Día de la Mujer, se ha detenido delante de la parada de metro de la calle Colón en su recorrido hasta la Puerta de la Mar y han ocupado todo lo ancho de la vía a lo largo de unos 200 metros, hasta la calle Hernán Cortés, a la espera de fusionarse con el piquete organizado por CCOO y UGT.

Los asistentes, jóvenes en su mayoría pero también mujeres y hombres de todas las edades, ataviados con alguna prenda de color morado, sostenían pancartas con mensajes reivindicativos, como "sin nosotras no se produce ni se reproduce" o "Quien no se mueve, no nota las cadenas".

Pese a las sonoras invitaciones a formar parte del grupo ("No nos mires, únete") y el ambiente festivo, era palpable la frustración de los manifestantes por la falta de apoyo a la huelga feminista del Partido Popular, con el cántico "dónde están, no se ven, las mujeres del PP".

Tres portavoces del sindicato estudiantil encabezaban la concentración, con megáfonos en ristre, mientras cuatro furgones de Policía Nacional y un coche y dos motos de la Policía Local de Valencia cerraban la marcha.

Isabel Aguilar, Claudia García y María González se han dirigido a los manifestantes y han celebrado otro "día histórico", como lo fue el año pasado en otro 8 de marzo con manifestaciones "masivas" en las grandes capitales y ciudades españolas, y en todo el Estado.

"Las y los jóvenes nos rebelamos", han exclamado las portavoces a través de sus megáfonos, aunque las personas que estaban en el fondo de la marcha no alcanzaban a oírlas con claridad. "En estos años de ataques y recortes se ha golpeado especialmente a las mujeres de familias trabajadoras", decían las representantes de los estudiantes a través de la megafonía.

Han denunciado la disminución de las ayudas a la dependencia, el cierre de escuelas infantiles y la "trivialización" de la sanidad, unos recortes de los que han responsabilizado a "los empresarios, banqueros, PP y Ciudadanos", aunque también el Gobierno autonómico ha sido objeto de crítica por "permitir" la situación "precaria" de las mujeres.

Han cargado contra los partidos de la derecha, PP, Cs y Vox, a los que han tildado de bloque "reaccionario, machista y franquista" y han asegurado que los tres partidos de la derecha "tienen mucho miedo de lo que hoy está saliendo aquí".

Asimismo, las portavoces de los estudiantes han criticado a las "mujeres que se dicen feministas pero contribuyen a la opresión" y han señalado concretamente a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, a la reina Doña Letizia y a la portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a las que han enviado frases como "Letizia y Arrimadas no son aliadas".

También han criticado la falta de perspectiva de género del sistema judicial, al que han calificado de "machista y clasista, porque protege a los violadores de la manada y culpabiliza a la víctima".

En medio de las declaraciones, un pequeño grupo de mujeres ha conseguido sorprender a los espectadores al aparecer con sus torsos desnudos y máscaras moradas, que portaban pancartas en las que se podía leer "sin las mujeres, no hay revolución".