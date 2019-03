Una proveedora de ford crea una división con 25 carretilleras

La firma valenciana Walker 's vivió ayer una emotiva jornada en homenaje al feminismo en la industria y, en particular, a su CEO general, Pepa Torres, una emprendedora que ha sido capaz de feminizar un sector tan masculinizado como la logística, y de convertir su empresa en la principal proveedora de Ford en el polígono de Almussafes al pasar de 50 a 600 trabajadores en solo 5 años.

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, Walker's presentó una división de la compañía, denominada Walker's Dones e integrada por 25 carretilleras mujeres, que en pocos meses serán 40. «Estas trabajadoras se encargarán de que todos los operarios de la cadena logística de Ford tengan las piezas que necesitan y a su debido tiempo», expresó con orgullo Pepa Torres. Se trata dijo, «de poner nuestro granito de arena en un gran desierto», porque «la brecha salarial, el techo de cristal y las dificultades para la conciliación familiar son problemas de todos, y la sociedad, no está haciendo lo suficiente para corregir esta injusticia histórica». La consellera de Vivienda María José Salvador, la secretaria autonómica de Modelo Económico María José Mira, y el director de recursos humanos de Ford España José Abargues acudieron al acto además de la alcaldesa de Alcàsser Eva Zamora y diversos directivos y decenas de empleados de Walker's, entre los que figuraban Salvador López, copropietario y marido de Pepa Torres; y la delegada de igualdad del Comité de Empresa Bianca Igat. La consellera alabó la trayectoria de Torres como «mujer empresaria», en un sector copado «por los hombres». «Has roto techos de cristal y has abierto caminos» subrayó. Por su parte, la secretaria autonómica subrayó que Walker's es un ejemplo de defensa «de la igualdad de la mujer y de la inclusión social» pues no en vano, de los 600 empleados, 125 tienen capacidades especiales. Por eso, recordó Mira, en 2018, Walker's recibió sendos premios de Cepyme y la Cámara de Comercio de València que les entregó el presidente Pedro Sánchez y el Rey Felipe VI.