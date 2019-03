La comunidad argelina de València se manifiesta en apoyo a las protestas en su país

Las familias argelinas vecinas de Valencia se han manifestado esta tarde para mostrar su apoyo a las manifestaciones masivas que están teniendo lugar en el país norteafricano desde hace tres semanas. Con lemas como 'no al quinto mandato', 'no a la mafia' o 'Argelia no aguanta, Argelia se levanta', unas 300 personas se manifestaron en el Parterre.

El pueblo argelino está protagonizando desde hace veinte días las manifestaciones más masivas de los últimos 30 años en Argelia. Es la respuesta de la población al anuncio de que Abdulaziz Buteflika, presidente desde 1999, se presenta a un quinto mandato. El octogenario presidente, está ingresado en un hospital de Ginebra, y sus apariciones públicas se han limitado desde que en 2013 sufrió un ictus. De hecho, no dirige un discurso a la nación desde hace 7 años.