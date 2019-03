Una muralla de miles de voces contra el machismo

A las mujeres les sobran los motivos para protestar contra la injusticia de género que encadena sus sueños de igualdad. Así lo gritaron ayer a voz en cuello las decenas de miles de personas, la gran mayoría de ellas mujeres de todas las edades, que en un ambiente festivo y sin incidente alguno colapsaron durante más de dos horas la ronda interior de València en una manifestación del 8 de marzo que por segundo año seguido ha vuelto a batir todos los registros de participación.

La manifestación, que culminó la segunda huelga general feminista de la historia, sacó a la calle a 100.000 personas en València según el balance oficial ofrecido por la Policía Nacional. Esto supone triplicar las 30.000 personas que estimaron las mismas fuentes en la protesta de hace un año. En Madrid el balance policial de la marcha es de 300.000 personas y de 200.000 en Barcelona. La portavoz de la Assemblea Feminista 8M de València, Anna Gimeno, elevó la participación a «un millón de personas».

Lo cierto es que mientras la cabecera de la manifestación no mixta, con la pancarta «Frente a la barbarie, lucha feminista» portada por mujeres anónimas de todas las edades víctimas de diferentes discriminaciones, llegaba a las 19.20 horas a las Torres de Serranos (punto final de la protesta) la glorieta del Parterre, lugar de arranque de la manifestación mixta, todavía estaba llena de gente que no había podido dar un paso adelante.

Tres kilómetros y medio de recorrido por la ronda interior que hasta hace 159 años ocupaba la antigua muralla medieval de València, sobre el que ayer resurgió un muro de decenas de miles de voces contra el machismo durante más de dos horas, pues alrededor de las 21:00 horas la cola de la manifestación alcanzaba al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Muvim) en Guillem de Castro.

El feminismo más creativo estalló en un torrente de rebeldía durante la marcha. Desde los carteles que portaban niñas de corta edad como Martina, que a sus 10 años alzaba una colorida pancarta dibujada por ella misma en la que se leía en valenciano «Fora el masclisme, fora la por, les dones també tenim cor», o el de otra pequeña que en una cartulina escrita a mano preguntaba «¿Que las niñas no podemos hacer qué?», hasta las llamadas a insumisión de las jóvenes a derribar los micromachismos que encorsetan su libertad con consignas como «no me xiules, que no soc un gos», «la talla 38, me aprieta el chocho» y «me gustan las peras, me gustan las manzanas, me meto en la cama con quien me da la gana».

Esta explosión histórica de sororidad y empoderamiento de la mujer hacía brotar lágrimas de emoción en los ojos de las luchadoras feministas más veteranas, aquellas que hace unos años veían como las manifestaciones del Día Internacional de Mujer «apenas reunían a 300 o 400 personas en València», cuenta Gimeno.

Plataformas feministas, sindicatos de izquierdas, todos los partidos presentes en las Corts salvo el PP, confluyeron en esta manifestación en la que también participaron, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, así como el alcalde Joan Ribó, y varios consellers.



Homenaje a Carmen Alborch

La mayor manifestación feminista de la historia de la Comunitat Valenciana también fue un homenaje al principal referente de la lucha por la igualdad de las mujeres valencianas, la política y escritora Carmen Alborch, quien falleció el pasado octubre. Su vacío en la marcha lo llenó la Geganta, el colorido muñeco de Alborch que protagonizó su campaña a la alcaldía de València en 2007 y que ayer el PSPV de València volvió a sacar a la calle.

El debate político, ante la ofensiva de la emergente ultraderecha de Vox contra la leyes de igualdad de género y la deriva conservadora del PP de Pablo Casado ante la ley del aborto, centró las declaraciones de los líderes del Botànic.

Para Puig, «la extraordinaria manifestación» es una muestra de que «la revolución de la igualdad entre hombres y mujeres es absolutamente imparable». «Estoy seguro de que el pasado no volverá aunque a veces salgan voces reaccionarias y refractarias que han venido a impugnar lo que es el feminismo», remarcó. Asimismo, el jefe del Consell citó el último discurso de Alborch, en la que ésta apostó por declarar el feminismo «patrimonio de la humanidad».

Por su parte, Oltra criticó que el líder del PP, Pablo Casado, que visitó ayer por la tarde la Exposició del Ninot en València, no participara en la manifestación porque «este es el mundo real». Idea en la que también insistió Ribó: «Aquí no están los que miran con el retrovisor siempre hacia atrás y aquellas personas que no quieren que la sociedad avance».