Rivera se compromete en València a "rescatar a los hijos de las zarpas del nacionalismo"

El líder y candidato de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ha prometido este sábado que si gobierna ayudará a "rescatar a los hijos de las zarpas del nacionalismo" y a poner en marcha en toda España la Alta Inspección Educativa para "inspeccionar todos los libros de texto y que no se manipule en las escuelas".

En un acto de campaña en La Marina de València junto al aspirante valenciano de Cs, Toni Cantó, Rivera ha llamado a que "el sentido común vuelva a la Comunitat Valenciana", ensalzando a su partido como "la casa común del sentido común" y con la educación como primer frente en el que actuar.

Ha advertido que el Gobierno valenciano y el de Pedro Sánchez son "dos caras de la misma moneda: Sánchez es un personaje que es capaz de llegar al Gobierno con Torra, Puigdemont, Rufián o Iglesias, lo mejor de cada casa, y lo mismo ha hecho el PSOE aquí, entregándole la educación a los nacionalistas".

Durante su discurso, ha hecho hincapié en que "no pase en la Comunitat lo que ha sucedido en Cataluña" y ha emplazado a Cantó a que lo primero que haga si gana el 28 de abril sea "rescatar a los hijos de todos los valencianos de las zarpas del nacionalismo".

"Te voy a echar una mano: si gobierno España, vamos a poner en marcha la Alta Inspección del Estado", ha prometido, un órgano que "no existe y debería existir porque lo establece el artículo 27 de la Constitución".

Su objetivo es "inspeccionar todos los libros de texto y que no se manipule en las escuelas", algo que cree que "ha sido la moneda de cambio del PP y los nacionalistas". De esta forma, ha garantizado que "no habrá ni una sola escuela de España en la que el Ministerio de Educación no sepa lo que está pasando".

También en materia educativa, Rivera ha defendido "no confundir la diversidad con la fragmentación y la merma de derechos, ni la diversidad lingüística con la guerra de lenguas". "Soy catalán, castellano, hablo inglés, ¿a quién le molesta que se aprendan idiomas?", ha manifestado, con el objetivo de "hacer atractivas todas las lenguas".

Ha puesto como ejemplo su experiencia como 'erasmus': "Cuando estuve en Finlandia en 2001, la solicitud más amplia era dar clases de español en Helsinki". Por ello, ha lamentado que "el único lugar de Europa donde hay políticos que no quieren que el español se estudie es España, y eso no puede suceder".

ACABAR EL CORREDOR

Por otro lado, Rivera también se ha comprometido a "acabar el Corredor Mediterráneo para que València, Murcia y Andalucía tengan lo que se merecen, por lo que aportan al resto de España y porque es justo para ellas". "Vamos a pelear en Europa y en los presupuestos de cada año", ha asegurado.

Pero ha garantizado que no prometerá "cosas imposibles ni hablar de proyectos de identidad", simplemente que "los trenes puedan salir de forma más barata y ágil, pues en el mundo real un cuarto de hora es oro". Ha defendido así la necesidad de impulsar la "competitividad" de la economía valenciana, la segunda región más exportadora de España y una tierra donde tiene "muchos amigos" y en la que "se generan recursos, inversiones, empleo y creatividad".

"En vez de construir edificios vacíos y pegar pelotazos como con la Fórmula 1, el PP tendría que haber construido el Corredor y no lo hizo, y el PSOE tampoco en estos nueve meses de Gobierno", ha criticado, y ha instado a decir "'go home' a (Vicent Marzà) --conseller de Educación-- y no a las empresas".

En clave valenciana, el líder de Cs ha llamado a "transformar la Comunitat y trasladar lo que es normal en la calle a las instituciones". Y ha recalcado: "Lo tenemos que hacer nosotros, no lo van a hacer los que han metido la mano en la caja y nos han dejado millones y millones de deuda para nuestros hijos y nietos".

Se ha mostrado "orgulloso" de la Comunitat y del equipo 'naranja' valenciano, tras felicitar a la asesora económica María Muñoz y la actual diputada Marta Martín, que encabezarán las candidaturas de al Congreso por Valencia y Alicante, y poner en valor la experiencia de Cantó después de "30 años trabajando, más que algunos gobiernos".

"EL MÁS TALIBÁN DE COMPROMÍS"

En su intervención, el candidato a 'president' ha criticado que "lo primero que hizo el PSC valenciano (PSPV) tras empezar en 2015 fue entregar nuestro futuro y nuestros hijos a Compromís y al más talibán de Compromís: Marzà, que es a la educación lo mismo que (Giuseppe) Grezzi --concejal de Movilidad de València-- al tráfico, un auténtico peligro".

Ha vuelto a denunciar la intención del conseller de "implantar la semilla del pancatalanismo para que la Comunitat acabe en cuatro años como Baleares y en ocho como Cataluña", pero ha garantizado que "Ciudadanos va a impedir eso".

"Sacaremos las garras de Marzà de la cabecita de los niños valencianos; no se nos ocurrirá decir a los niños qué pensar, esa es la gran diferencia", ha prometido, para exclamar que "basta de ideología, hay que crear empleo y riqueza y no tener unas personas que son unos talibanes ni políticas bolivarianas en la Comunitat".

En esta línea, ha advertido de "otro problema" actual en la región, que "si tienes un carné de Compromís o del PSC valenciano es más fácil acceder a un trabajo", unos "enchufes que se están multiplicando exponencialmente". Y ha puesto como ejemplo a la labor de Cs en Andalucía de "levantar chiringuitos y desmantelar las redes clientelares del PSOE".

DEL "CABREO" AL ORGULLO

Por todo ello, de cara al 28A, ha emplazado a los valencianos a lograr que "se olvide de una vez por todas el cabreo y el enfado lógico de las enésimas corruptelas del PP, que hizo caja con todo lo que pudo, incluso con la visita del Papa". "Que no nos tomen por tontos, gracias a ellos estamos sufriendo el tripartito: por aquellos polvos estos lodos", ha reivindicado.

Cantó ha lamentado que en 2015 "una mayoría creyó a un tripartito que decía que iba a rescatar personas, y tres años y pico después solo se ha rescatado a sí mismo: los niños siguen en barracones, las listas de espera siguen creciendo, sigue habiendo casos de corrupción y tenemos un gobierno que dice 'go home' a las empresas en vez de 'welcome'", en referencia al macrocentro Intu Mediterrani proyectado en Paterna.

Como colofón, ha ilustrado que el himno valenciano habla de "ofrendar nuevas glorias a España" y ha alabado el "trabajo, creatividad, ganas y orgullo" de la región frente a "los que quieren destruirla y estaban manchando nuestro nombre e imagen". "Visca València", ha remachado.