Consejos para tirar petardos

El Consorcio Provincial de Bomberos de València está intensificando estos días la tarea de prevención a los menores sobre material pirotécnico, a través del programa 'Bombers a l'Escola', una iniciativa que acude a los colegios para ofrecer consejos para evitar incendios y que, en el mes de marzo, se centra en los riesgos de los petardos.

"La prevención en los más pequeños es crucial siempre. Por eso, desde el consorcio les hablamos de lo que tienen que hacer para disfrutar de forma segura de la fiesta dándoles consejos y alertándoles de los riesgos", ha explicado el presidente del consorcio, Josep Bort, desde el CEIP Ausiàs March de Rafelcofer.

Además, este lunes se ha presentado un nuevo material que se entrega a los alumnos en las visitas y que pretende reforzar la información trasladada en las charlas, según ha informado el Consorcio en un comunicado. Se trata de un cómic que se reparte entre los niños y niñas y que pretende llegar "al corazón de los escolares uniendo emoción y conocimiento, base de cualquiera aprendizaje significativo".

El cómic también incluye consejos como que no se tienen que guardar los petardos en los bolsillos ni volver a encender uno que no haya explotado. Además, se recuerda que no se tienen que lanzar petardos a menos de 500 metros de zonas boscosas.

Esta es la segunda edición de 'Bombers a l'Escola', un programa organizado por el consorcio con la colaboración de la Conselleria de Educación. A lo largo de este curso escolar 2018/2019 ya han visitado más de 100 centros escolares de toda provincia de Valencia y se ha llegado a más de 6.200 niños y niñas.

"El primer año llegamos a más de 2.200 alumnos y arrancamos esta segunda edición con las expectativas de conseguir llegar a los 6.000, una cifra que ya hemos superado y todavía no estamos a junio. La implicación con este proyecto es total", ha afirmado Bort.

Estas charlas están dirigidas a escolares de entre 8 y 12 años, de tercero, cuatro, quinto y sexto de Primaria. Cada visita tiene una duración de una hora y media y en ella se imparte una Unidad Didáctica con ideas sencillas para evitar accidentes y desmentir conceptos erróneos, conocer el comportamiento de las llamas y el humo y como protegerse así como evitar accidentes con el gas, la cocina y los aparatos eléctricos.

El proyecto se apoya en material visual y, a partir de ahora, con este cómic. Entre los consejos a tener en cuenta en general, los bomberos transmiten a los niños recomendaciones como que no echar agua en caso de que se queme la comida al fuego, o que si huelen a gas, abran las ventanas.