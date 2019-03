Otro diputado deja Podemos: "No comparto el viraje ideológico"

Josep Francesc Almería es otro de los diputados que abandona Podemos con la disolución de las Corts Valencianes y ya no repetirá en el próximo grupo parlamentario, que prácticamente no se parecerá en nada al actual.

El anuncio de Almería se suma a los de Antonio Montiel, Fabiola Meco o David Torres que abandonan las Corts con el final de la legislatura pese a que han tenido un papel esencial en la legislatura dentro del grupo. Hace ahora un año que dejó el acta otro diputado muy valorado en el hemiciclo, Marc Pallarés, repescado después a propuesta del PSPV para el consejo rector de À Punt, en un proceso de pérdida de talento que resulta imparable en Podemos con la salida de sus mejores representantes. No solo en la primera línea se han produdido bajas. El excatedrático y ex vicerrector de la UJI Vicente Palmer ya hace tiempo que abandonó el consejo ciudadano de la formación y la periodista Lola Bañón también prefirió apartarse pese a que pudo ser diputada esta legislatura tras la salida de la profesora de matemáticas Sandra Mínguez de las Corts. Almería, que fue presidente de las sociedades musicales de la Comunitat Valenciana, aseguró ayer que se desvincula de la formación morada tras cuatro años como diputado en las Corts porque no comparte el «viraje ideológico» de la formación que dirige Pablo Iglesias, que va camino de quedarse arrinconada en el espacio clásico de IU, pero ya sin posibilidades de situarse entre las fuerzas hegemónicas.

Almeria, que accedió a las Corts como independiente en las listas autonómicas de 2015, se despide con un escrito en el que asegura que es público y notorio que el proyecto político de Podemos ha ido experimentando un fuerte viraje ideológico en los dos últimos años. «No compartir ese proyecto, muy alejado de la transversalidad que nos ilusionó a muchas personas en 2015, aconseja desvincularse del mismo, en mi opinión, y desearle suerte y buen hacer», escribe el diputado de Alcoi.

«La lucha siempre continúa para las personas que trabajamos por objetivos que consideramos justos, y así lo seguiré haciendo en el futuro, desde cualquier ámbito que me permita continuar ofreciendo mi aportación para la mejora de nuestra sociedad», añade.

Asegura que la experiencia en las Corts ha resultado intensa, enriquecedora y muy satisfactoria la mayoría de las veces, aunque también han existido sinsabores, algo que considera consustancial al ámbito político. Desde las numerosas comisiones en las que ha participado afirma que ha intentado mejorar la sociedad valenciana.