Más de 3.200 escolares sueñan un patio inclusivo de la mano de la ONCE

El Colegio público de Infantil y Primaria (CEIP) Jacinto Castañeda de Xàtiva, el Colegio Helios de l'Eliana y el Programa Formativo de Cualificación Básica del Ayuntamiento de Paterna han ganado la fase provincial de València en la 35ª edición del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a aportar ideas para convertir el tiempo del recreo en una oportunidad lúdica y educativa que no provoque la exclusión por razones de diversidad o discapacidad.

En esta edición han participado 3.218 alumnos de 50 centros educativos de la provincia de València, bajo la coordinación de 63 profesionales de la educación.

Esta iniciativa del Grupo Social Once está enmarcada dentro de un programa de sensibilización educativa que arrancó el pasado mes de octubre con la intención de que en las aulas se trabaje de manera activa el cambio de actitudes y la actuación de los estudiantes para mantener una convivencia respetuosa, especialmente en ese momento feliz del "cole", evitando que se convierta en lo contrario.

La hora del recreo suele durar entre 20 y 30 minutos. Es el tiempo suficiente para que un estudiante se sienta al margen de sus iguales. Por ello, este concurso busca que colegios e institutos perciban el recreo como una parte importante de su proyecto educativo y no como un simple paréntesis en la jornada lectiva. De esta manera se puede convertir en una oportunidad educativa para la inclusión y la diversión de todos y todas.

En el 35 concurso escolar del Grupo Social ONCE han participado todos los escolares de los centros educativos españoles públicos, concertados y privados, desde Primaria hasta Bachillerato, además de Educación Especial y Formación Profesional. A nivel estatal un total de 144.296 estudiantes se han implicado en esta propuesta de trabajo para hacer un recreo más abierto, diverso y para todos y todas.

Los escolares de Primaria y Especial han realizado un cartel que refleja sus pautas para fomentar y reivindicar la diversidad e inclusión en el recreo, que va acompañado de una audiodescripción. Mientras, los estudiantes de ESO, FP y Bachillerato han grabado un videoclip musical, de un minuto de duración, junto a un pequeño guión.

Cada grupo o aula ha subido a la página web del concurso (www.concursoescolaronce.es) su trabajo en la categoría correspondiente: A (3º, 4º de Ed. Primaria); B (5º y 6º de Ed. Primaria); C (Ed. Secundaria y FP Básica); D (Bachillerato y Formación Profesional Media y Superior), y E (Ed. Especial).



Los trabajos seleccionados por el jurado de València para cada una de las categorías han sido:

CATEGORÍA A: 3º y 4º de Primaria: Ganador: Cartel "Al pati feliç" del CEIP Jacinto Castañeda de Xàtiva. Curso: 4º Primaria. Profesora: Lorena Cayuela. El alumnado ha diseñado bajo el lema "Al pati feliç" un cartel sobre una base lisa color naranja sobre la que han inventado un juego del tipo de la oca. "Nuestro trabajo parece un juego de mesa donde llegar al final te hace feliz. Cada uno de nosotros ha elaborado una casilla con todas las cosas que nos gusta hacer en el patio: Soñar, jugar, cosquillas, correr, crear, descansar, pensar, feliz, abrazo, amar, cantar, comer, reír, beber, ayudar, amistad, compartir, saludar, igual, patio, inclusión ... al final de este camino llegas al patio feliz", explican los alumnos. Los escolares han utilizado pictogramas del Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (Arasaac), muy utilizado en el ámbito del autismo, así como gestos del bimodal para hacer casillas y el braille para iniciar el juego y para la llegada final, las casillas están escritas castellano y valenciano.



CATEGORÍA B: 5º y 6º de Primaria. Ganador: Cartel "Todos unidos y nadie excluido" del Colegio Helios de l'Eliana. Curso: 6º Primaria. Profesora: Nuria Sanz Pérez. "Nuestro mural lo hemos titulado Todos unidos y nadie excluido porque eso es lo que pensamos y ponemos en práctica cada día en nuestros juegos de patio", detallan los alumnos del Helios."Hemos decorado nuestro mural con fotos reales sobre la inclusión en todos nuestros juegos con compañeros que presentan algunos problemas graves visuales o de movilidad y, también con dibujos en los que representamos la diversidad y la inclusión en todo momento y lugar", añaden. "Todos -prosiguen- nos necesitamos y debemos poner en práctica el principio de empatía, pensando qué nos gustaría que hicieran por nosotros si estuviéramos en las circunstancias físicas o psicológicas de nuestros compañeros porque... hoy me necesitas tú, mañana puedo necesitarte yo". "Nosotros, sobre todo en los patios, adaptamos nuestros juegos y actividades para estar Todos unidos y nadie excluido", concluyen.



CATEGORÍA C: ESO y FP Básica. Ganador: Vídeo "Por mis sueños y por todos los de mis compañeros" del alumnado del Programa Formativo de Cualificación Básica (PFCB) del Ayuntamiento de Paterna. Profesora: Eva Valiente Martínez."La canción es el reflejo de nuestros sueños, de los sueños de un grupo de jóvenes con escasos recursos, en alto riesgo de exclusión social, con discapacidades y limitaciones a muchos niveles y que, por unos días, vivieron una realidad distinta y crearon cómo sería, su recreo inclusivo", explica la coordinadora de este vídeo en el que también ha participado el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, y con una canción que se puede seguir también en subtítulos y a través de la lengua de signos.

Estos trabajos pasarán a la siguiente fase, la autonómica, cuya resolución se conocerá en el mes de abril. Los ganadores absolutos de esta edición, disfrutarán durante un fin de semana en Madrid del Campus 'Por mi y por todos mis compañeros', en el que vivirán momentos llenos de actividades y experiencias innovadoras, con visitas culturales y talleres.

El jurado de la fase de València ha estado compuesto por el delegado territorial ONCE Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel; la consejera territorial ONCE C. Valenciana, Rebeca Henche; la jefa de la unidad de Educación de la D.T. de la ONCE en València, Carmen Casas; la directora general de FP y Enseñanzas de Régimen Especial de la Generalitat, Marina Sánchez; el secretario autonómico de la Federación de Sindicatos independientes de la enseñanza (FSIE), Moisés Casas; y el coordinador del suplemento escolar AULA del periódico Levante EMV, Rafel Montaner.