El 14 de diciembre fue el último día que llovió con consistencia, más de 40 mm, en mi localidad. Ni siquiera eso llegó a caer en otros muchos observatorios alicantinos o valencianos. Desde entonces apenas han caído de 5 a 7 mm; en algunos sitios, menos, casi nada. El otro día el frente de poniente fue noticia porque volvió a llover en sitios donde hacía más de 30 días que no lo hacía, pero creo que eso queda lejos de la desesperada situación que vivimos otros. Si no hubiera sido por ese único día de diciembre, el invierno hubiera sido tan seco como el 14/15 o el 15/16, pero el bimestre de 2019 ya es el más seco en mis registros, que no en la historia, porque seguro que los ha habido igual o peores. En esto estamos cuando reina el entusiasmo mediático porque los adolescentes europeos, regentados por una joven sueca, abandonan las aulas todos los viernes para pedir a los gobiernos que se detenga el cambio climático. En la misma ciudad de Alicante acabo de ver convocada una manifestación a favor del clima. Soy un tonto pejiguero, pero yo oír que alguien se manifiesta a favor del clima o en contra del cambio climático me parece absurdo, porque el clima va a cambiar igual, por culpa del hombre o como hecho natural, y clima, el que sea, va a seguir habiendo. Ese ruido vuelve a esconder la esencia del asunto: el imparable aumento de la contaminación generado por la quema de combustibles fósiles y el no saber qué hacer con nuestros ingentes volúmenes de desechos, que siguen destruyendo la biodiversidad y, ojo, a miles de personas en todo el mundo. Sí, ya sé que lo del clima es una forma fácil de llamar la atención sobre todo esto para que se actúe, pero teorías catastrofistas que se publican todos los días, diciendo que ya no va a haber inviernos y que van a desparecer las nubes sobre los océanos, hagamos lo que hagamos, no ayudan mucho a frenar la inercia contaminante en la que estamos. También es muy demagógico defender todo esto, pero no estar dispuesto a renunciar a nuestra forma de vida insostenible en el primer mundo, a la que aspiran, por cierto, con toda lógica, todos los habitantes del planeta. Yo mientras me conformo con esperar a que del 18 de marzo en adelante cambie la tendencia y empiece a llover, porque sé que en la región mediterránea, si nos ponemos, somos capaces de revertirlo todo en poco tiempo, pero entonces mis amigo valencianos me pueden decir: ¡Tantos días sin llover y tiene que ser en fallas!