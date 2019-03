El testaferro uruguayo confirma que Zaplana era "la figura protagónica que decidía todo"

Un personaje clave en el caso Erial ha confirmado punto por punto la investigación realizada por la UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 8 desde noviembre de 2015. Se trata del testaferro uruguayo de Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot, que declaró como testigo por videoconferencia desde Uruguay el pasado 25 de enero. Su testimonio será una de las claves de bóveda de la acusación contra el expresidente de la Generalitat y la trama nacional e internacional gestada para ocultar el dinero procedente de supuestas mordidas. «Eduardo Zaplana era la figura protagónica, que decidía todo y a quien consultaban continuamente», reveló Belhot a preguntas de los investigadores.

El fiduciario uruguayo confirmó que conoció a Eduardo Zaplana en 2009 a través de «unos conocidos» como una «persona de gran influencia en el sector público y en el sector privado, aunque ya hacía años que había dejado la actividad política» (la fecha exacta fue en abril de 2009). Al parecer, Zaplana se vendió a sí mismo ante Belhot como «empresario» porque «tenía una empresa de consultoría» y su esposa Rosa Barceló «pertenecía a una familia muy importante del sector hotelero (Grupo Barceló)».

La excusa alegada por Zaplana para contactar con el testaferro uruguayo fue que tenía «un amigo de la infancia, Joaquín Barceló, vinculado al sector inmobiliario en el sur de España, y un asesor fiscal de ambos, Francisco Grau. Y que Barceló, en virtud de su actividad y la crisis inmobiliaria en España había solicitado a Grau que montara una estructura societaria que le permitiera optimizarse fiscalmente». La ingeniería financiera ideada por Francisco Grau (abogado, asesor fiscal, economista y profesor de economía financiera y contabilidad en la Universidad de Alicante) se tradujo en nueve empresas ideadas para blanquear el dinero de las mordidas. Una de estas empresas, Imison International, tenía sede en Luxemburgo.

Pero el dinero suele ser cobarde. Y la trama societaria creada por Zaplana y su círculo más cercano de confianza necesitaba movilizar el dinero atesorado en Luxemburgo (un total de 6,4 millones de euros) para rentabilizarlo y, cuando fuera seguro, retornarlo a España para reinvertirlo en caprichos o inversiones inmobiliarias. Por eso en «febrero o marzo» de 2009 (Zaplana fue reelegido diputado en el Congreso en las elecciones de marzo de 2009) se produjo la reunión clave entre el exministro de José María Aznar y los que se convertirían con el tiempo en sus tres testaferros de confianza.

Belhot barrió para casa en esa reunión y les aconsejó que invirtieran en Uruguay porque en el país sudamericano la jurisdicción «es más barata y adecuada, por el convenio de doble imposición y de protección económica, además de disponer de un secreto bancario muy fuerte». El abogado debió inspirarles confianza porque Zaplana y sus dos testaferros valencianos pusieron en las manos de Belhot un total de 7,9 millones de euros sin que mediara ningún contrato por escrito. «El negocio jurídico se basa en la confianza entre el profesional y el cliente. Todos los acuerdos con los tres indicados [Zaplana y sus amigos] fueron verbales. No tengo nada firmado con Joaquín Barceló y con Eduardo Zaplana», declaró Belhot ante la jueza y la Fiscalía Anticorrupción. Aunque Barceló sí aparece como representante fiscal en España de las dos mercantiles uruguayas (Disley y Misfey) creadas por Belhot para movilizar el dinero.

Con el tiempo, Belhot asegura que «se dió cuenta de que la figura protagónica era el señor Zaplana a quien consultaban continuamente». El abogado uruguayo llegó a preguntárselo al exministro de Aznar. «Me reconoció que él tenía la mayoría de las empresas y los otros dos [testaferros] una pequeña cantidad. Y que él no había querido aparecer como titular de esos activos financieros, porque había sido una persona con actividad pública muy importante, presidente de la Comunitat Valenciana, miembro del PP, era empresario de éxito con un patrimonio personal y familiar importante y no quería exponerlo públicamente y por eso no quería comparecer».

Otras poderosas razones para recurrir a Belhot fueron las desastrosas inversiones realizadas por Barceló. Parte del dinero ingresado en una cuenta de Andorra «se invirtió en un banco griego que quebró». Otros 500.000 euros se destinaron a la compra de terrenos en Panamá en 2008 que también les estafaron porque el dinero «se pulverizó». Incluso llegó a adquirir acciones de National Geographic en España, pero la inversión también se perdió por «mala administración».

El abogado de Montevideo asegura que no sospechó del origen ilícito de los fondos «porque ya habían pasado más de cinco años de su actividad pública», aunque Zaplana no dejó la política hasta abril de 2009. Además, el exministro de Trabajo y portavoz también le proporcionó «muchos e importantes contactos con presidentes del IBEX 35 en activo y retirados, políticos de países iberamericanos a través de la Fundación FAES [el laboratorio de ideas creada por José María Aznar]y grandes empresarios de mercantiles como Repsol, Acciona o ACS».

A Zaplana no le fue mal la gestión que Belhot hizo de los 7,9 millones transferidos de forma pautada a las empresas uruguayas que, después, viajaban hasta una cuenta en Suiza. Tampoco al abogado uruguayo que se quedaba con el 0,75% «sobre el monto de lo administrado de forma anual». Parte de ese dinero retornó a España y a los bolsillos de Zaplana a través del «sistema de cambios» (intermediarios que entregan dinero en metálico en cualquier parte del mundo) y que «en el 90 % de los casos se entregaba en Madrid a Mitsouko Henríquez», la secretaria de Zaplana. Un total de 2,3 millones de euros entregados a lo largo de siete años. Porque Zaplana «buscaba la inmediatez del dinero para utilizarlo sin que estuviera invertido».