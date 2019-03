"Es mezquino que Educación aleccione en las valoraciones a niños con autismo"

Cientos de niños con autismo se han quedado sin la beca del ministerio para terapias privadas. La recibieron el curso pasado, pero este año se han quedado fuera. Así lo denunció ayer la Plataforma Defensa TEA tras asegurar que las becas vienen denegadas, una tras otra, tras una instrucción que dio la Conselleria de Educación a principio de curso.

En esa orden interna, la conselleria le advertía a los orientadores que realizan la propuesta de horas que necesita cada alumno que «no podemos recomendar tratamientos o intervenciones que ya desarrolla el colegio porque eso es como reconocer que nuestra planificación es deficiente y hace falta recurrir a un servicio externo». Y añadía: «El sistema no puede recomendar más horas de las que se ha considerado que son suficientes para atender a este alumno». Cuando las familias conocieron este documento pusieron el grito en el cielo. Temían que aquellos que reciben atención en un colegio ordinario se queden sin ayuda externa. Y así está siendo aunque el Ministerio de Educación no da crifras de solicitudes y becas concedidas «porque los datos aún no son difinitivos».

Para la abogada de la Plataforma Defensa TEA, Sandra Casas, "son instrucciones al más puro estilo de aleccionamiento al funcionarado que nos recuerdan a otras épocas ya vividas". "Es la incongruencia de una inclusión educativa publicitaria con la que grosera y mezquinamente se burlan de las familias no sólo cuando no ponen los apoyos en las escuelas sino cuando la Conselleria instruccióna a los funcionarios para que no hagan los informes que el Ministerio pide a las familias donde conste su diagnóstico y la necesidad de terapias para que en virtud del mismo les concedan la beca para terapias privadas. Porque, según dice Conselleria a los funcionarios, sí se hace ese informe es reconocer que en los coles no se les están dando los apoyos terapéuticos que necesitan y mancha su imagen publicitaria de Conselleria Inclusiva si se reconoce que no se ponen apoyos en los coles para los niños con diversidad funcional".

Para Casas, la instrucción interna es "un auténtico sinsentido y una instrucción por la que deberían depurar se responsabilidades". Y añade: "No basta decir que fue un error y que se corregido cuando además es falso que haya sido corregida".

El curso pasado 6.607 alumnos valencianos se beneficiaron de estas ayudas. Dede la Conselleria de Educación aseguran que en la actualidad existen 2.537 plazas de atención temprana en toda la Comunitat Valenciana gestionadas por entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, estas últimas financiadas por el nuevo régimen de concierto social. Por provincias, 960 plazas corresponden a la provincia de Alicante, 390 a la provincia de Castellón y 1.187 plazas se encuentran en la de Valencia. Está prevista la ampliación de 391 plazas más.