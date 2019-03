Los estudiantes valencianos animan a exigir "justicia climática" este 15 M

Estudiantes valencianos se suman al movimiento internacional «Fridays por Future» que reclama «medidas contundentes contra el cambio climático» y llaman a participar en la Huelga del 15 de Marzo –que este viernes secundarán cerca de 100 países y más de 1.300 ciudades–, con una concentración en la Plaza de la Virgen de València a las 12.00 horas para alertar ante la «emergencia climática». Pero el movimiento «no va a parar» ahí. A partir de ahora, todos los viernes se concentrarán en esta misma plaza a la misma hora, en lo que van a denominar «viernes de desobediencia» y animan a participar tanto a estudiantes universitarios como de secundaria.

Así lo han anunciado los portavoces valencianos de este movimiento, inspirado en la activista sueca, Greta Thunberg, de 16 años, que desde el pasado verano protesta cada viernes frente al Parlamento de Suecia para reclamar medidas urgentes contra el calentamiento global Desde 'Fridays for Future', los jóvenes valencianos invitan a sumarse al movimiento a todos aquellos que lo deseen: «al final todos respiramos el mismo aire», apuntaba Alba Calonge, una de sus portavoces. No obstante, recuerda que son un movimiento «apolítico», por lo que pide que aquellos partidos que acudan «se abstengan de logos y simbologías» propias. Con estas movilizaciones, los jóvenes exigen «justicia climática». «Estamos luchando por nuestro futuro. Sin futuro no tendremos una vida digna» y en estos momentos «nos jugamos nuestro futuro», han advertido.

En este sentido, ha puesto de relieve la necesidad de que se «impliquen» otros sectores, como por ejemplo el profesorado, que tiene la posibilidad de «transmitir el amor por la naturaleza» y de «educar en el medio ambiente desde pequeños».»El planeta no nos pertenece. Debemos compartirlo», apuntaba el también portavoz Juan Antonio Oliver. «Se tienen que tomar decisiones ahora o esperar a que sea demasiado tarde», alertaba. En este sentido, ha recordado el informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas que apunta que «quedan once años antes de que la situación sea irreversible».

Así, ha exigido que, para empezar se cumplan los Acuerdos de París, aunque «insuficientes», tampoco no se han cumplido. De lo contrario, ha augurado: «somos generaciones sin futuro». Según Oliver, «estamos en un momento clave de nuestra historia. No es una cuestión política, es una cuestión de supervivencia». Con la Huelga del 15M y los «viernes de desobediencia», 'Fridays for Future' pide a los políticos «medidas y responsabilidades». «Basta ya» de pasividad, remarcaba.

Se trata de una «lucha compartida», apuntaba el también portavoz del movimiento valenciano, Max Geiger. «Fridays for Future» ya se ha organizado en asambleas en los campus universitarios valencianos y se está extendiendo a los institutos.