Siete años en el Top 10 mundial y tricampeón de la Copa Davis

David Ferrer Ern (Xàbia, 1982) ha decidido poner en 2019 punto final a su carrera como tenista profesional. Es el tercer español con más títulos (27) detrás de Rafael Nadal y Manuel Orantes. Además, es el segundo con más victorias en el circuito después de Nadal, ubicado en el puesto 12° entre los más ganadores de la historia de la ATP, con más de 720 victorias, y el noveno con más partidos disputados, superando los 1.000 enfrentamientos. En términos de ranking, lleva once temporadas consecutivas entre los Top 20; siete de ellas entre los Top 10, y cuatro de ellas entre los Top 5, logros sólo superados por Nadal. Ha formado parte de una exitosa generación de españoles ganadores tres veces de la Copa Davis (en 2008, 2009 y 2011, y finalista en 2012), junto a Nadal, Juan Carlos Ferrero, Fernando Verdasco y Feliciano López. Ferrer es principalmente reconocido como uno de los tenistas más regulares del circuito ATP. Ha alcanzado 17 cuartos de final o más en torneos de Grand Slam. En 2016 fue considerado por la ATP como el mejor tenista de la historia que no ha obtenido un título de Grand Slam. Y ha sido tercero del mundo en 2 ocasiones.por haber ganado tres veces la Copa Davis - Actualmente ocupa el puesto número 25° del ránking individual de la ATP, pero fue el n.º 3 en el mejor momento de su carrera, en julio de 2013 y desde octubre de 2013 hasta enero de 2014, a los 31 años y 9 meses. Además fue parte de los 10 mejores tenistas del mundo durante 7 temporadas.

Cuenta con un título de categoría Masters 1000 en París 2012, diez títulos en torneos ATP 500 y dieciséis en torneos ATP 250. Además alcanzó la final de Roland Garros 2013 y del Torneo de Maestros de 2007, como también alcanzó en seis ocasiones finales de torneos Masters 1000; Roma 2010, Montecarlo 2011, Shanghai 2011, Miami 2013, París 2013, y Cincinnati 2014.

