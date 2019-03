"Vamos a Sudáfrica y me pasa una factura de 2 millones"

A pesar de sus elevados sueldos y que, presuntamente, Eduardo Zaplana se nutría del dinero del que le suministraban sus presuntos testaferros, el exministro se mostraba cicatero con sus íntimos amigos. En una conversación grabada por la Guardia Civil entre Joaquín Barceló (amigo de la infancia y hombre de paja de Zaplana) y otro hombre identificado como Juan Ma, en la que el primero relata cómo Zaplana (según deduce la Guardia Civil) les dijo que los invitaba a «ver la Champions League». «¡Que me invita! La última vez que me invitó todavía está Mitsouko (la secretaria de Zaplana) pidiéndome los dineros del avión». Y añade: «Lo mismo que en Sudáfrica. Me dice: Vámonos (a ver la final del mundial de fútbol en Sudáfrica que ganó España en 2010). Y me pasa una factura de dos millones de pesetas. ¿Sabes?», relata Barceló. Y lo mismo sucedió en otro viaje a Londres. «Al poco tiempo me llama Mitsouko, que debía el viaje: 1.800 euros».