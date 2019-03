El decreto ley de la despoblación tendrá que esperar

? No habrá viernes sociales, de momento. Presidencia no se puso de acuerdo ayer con los socios de Compromís para que el decreto ley contra la despoblación y para rescatar municipios en quiebra vaya al pleno del Consell de hoy. No entró finalmente en el orden del día de la reunión de ayer, en previsión de que pueda hacerlo la semana próxima. Es lo que espera el entorno de Ximo Puig. En el de la vicepresidenta, aseguran que no conocen nada del proyecto.