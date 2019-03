Rafa Hernando (PP) indigna al Botànic con su comentario sobre el crimen de Godella

Esta mañana el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, publicaba un mensaje en Twitter que encendía las redes. En estos momentos ya son más de 2.000 respuestas al comentario del diputado donde aseguraba que si el asesinato de los dos niños en Godella se hubiera producido bajo un gobierno popular, la izquierda había promovido "escraches" (protestas callejeras) que habrían liderado Mónica Oltra y Ximo Puig.





Si el asesinato de los niños de Godella hubiera pasado con un Gobierno del PP, ya estarían los de la izquierda pancartera organizando sus escraches, con la Oltra al frente y el Ximo detrás. Y en la Sexta a saco paco. — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 15 de marzo de 2019

En estos momentos, utilizar el dolor para hacer política es sencillamente miserable. https://t.co/7c3iyOqGDl — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) 15 de marzo de 2019

Pels seus tuits els coneixereu. Indecent ???? https://t.co/HoZD44pd6l — Jordi Sebastià *! (@Sebastia_Jordi) 15 de marzo de 2019

En el partido popular hay una competición vergonzosa y peligrosa para ver quién es más indecente, más indigno y más infame. Siento verdadero asco de pensar cuál puede ser la siguiente desvergüenza. Se me agotan los adjetivos — Miquel Real (@MiquelReal) 15 de marzo de 2019

Pero ¿qué dice este tipo? Desde luego, el PP sin complejos a las barbaridades se lo han tomado en serio. #Asco pic.twitter.com/A3szWdOeCH — Sandra Gómez (@SanGomezLopez) 15 de marzo de 2019

Las respuestas no se han hecho esperar y todas giraban en torno. Por alusiones, algunos miembros del Botànic no han dudado en afear al portavoz este comportamiento. Es el caso de la consellera de Sanidad, Ana Barceló,Como ella, el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, lo ha calificado dey ha avisado que por sus tuits "les conoceréis", en referencia al PP.El síndic socialista, Manolo Mata, se ha pronunciado en la misma línea que Sebastià.. También el jefe de gabinete de la vicepresidenta Mónica Oltra, Miquel Real, ha criticado que en el PP haya "una competición vergonzosa y peligrosa para ver quién es más indecente, más indigno y más infame".También la candidata al Ayuntamiento de València, la socialista Sandra Gómez, se ha indignado por el comentario. Ha hecho alusión al eslogan de los populares para asegurar que "el PP sin complejos a las barbaridades se lo han tomado en serio".También su compañero en el equipo de gobierno, el concejal de Compromís Giuseppe Grezzi, no se ha mantenido al margen de la polémica y ha tachado de "miserables y carroñeros" a los dirigentes del PP y "luego está Rafa Hernando".