Las 'Gretas' valencianas alzan la voz

«Los gobiernos tienen que tomar medidas contra el calentamiento global ya, pues no tenemos un plan B». «Hay que hacer algo urgente para frenar el cambio climático, ya que dentro de 10 años será imposible». «Solo tenemos este mundo y si se acaba, se acabó. No entiendo como la gente no se da cuenta y toma conciencia de ello». Así de claro hablan Andrea, Teresa y Wissem, tres alumnas de Bachillerato de entre 16 y 18 años. Ayer sumaron sus voces a las de los más de 2.000 jóvenes que tomaron la Plaza de la Virgen de València en la primera huelga estudiantil mundial ante la pasividad de los gobiernos contra el cambio climático que impulsa el movimiento internacional Fridays4Future (Viernes por el futuro) liderado por una adolescente sueca de tan solo 16 años recién cumplidos, Greta Thunberg.

Dos de estas tres Gretas valencianas, Andrea y Wissen, que estudian 2º de Bachillerato en el Instituto público de Educación Secundaria (IES) Ballester Gozalvo de Torrefiel, podían haber hecho mil cosas antes que aguantar durante un par de horas más de 30 grados bajo el Sol del mediodía, pues ayer empezaron las vacaciones escolares de Fallas en València. Sin embargo, decidieron sumarse a la ola de rebeldía mundial contra el cambio climático desatada por Greta Thunberg. «Es impresionante que una chica joven como nosotras haya revolucionado a más de la mitad del mundo», subraya Wissen.



Paro simultáneo en 105 países



Teresa, alumna de 1º de Bachillerato del IES Tierno Galván de Moncada, fue una de los miles de estudiantes de la C. Valenciana que ayer no fue a clase para participar en la primera huelga escolar mundial por el clima, que se ha convocado en más de 1.600 ciudades de 105 países. «En mi instituto muchos hemos hecho huelga, y yo con cinco compañeras y compañeros de clase nos hemos venido a València a la manifestación», explica esta joven de l'Horta Nord mientras a su alrededor la multitud grita «¡Justicia climática, ya, ya, ya!»

La Conselleria de Educación no dio cifras, pero la protesta vació las aulas de los institutos públicos donde había clase. Salvo València, ayer era lectivo en la práctica totalidad de grandes ciudades valencianas, así como en las provincias de Castelló y Alicante.

En la concentración de València -también hubo en Castelló, Xàbia y Alicante-, los manifestantes portaban pancartas de «Greta, estamos contigo» y gritaban una de sus frases más célebres: «¡Respeta la existencia o espera resistencia!

El portavoz de la plataforma Fridays4Future (FFF) València, Juan Antonio Oliver, considera un «doble éxito» la afluencia de jóvenes a la protesta «porque hemos multiplicado con creces los manifestantes del primer Viernes por el Futuro del pasdo 1 de marzo, y pese a no haber clase en València han venido muchos estudiantes».



«No hay pasta para ir a Marte»

Efectivamente, entre los chicos y chicas que coreaban «¡No tenemos pasta para volar a Marte!» o «¡El capitalismo mata el planeta!», había no solo alumnos de institutos de València sino también estudiantes de Bachillerato, FP y 3º y 4º de ESO, los únicos que pueden hacer huelga, de otros municipios cercanos.

Los organizadores leyeron hasta tres manifiestos en los que se denuncia la «inacción insoportable de los políticos ante el cambio climático». «Alcemos la voz antes de que lo que suba más sea el nivel de mares y océanos», advertían.

Los jóvenes, que alertan de que 150 especies de seres vivos se extinguen cada día, coreaban gritos como «ni un grado (de temperatura más), ni una especie menos». Insistían también en que en estos momentos «hay más plástico en los mares, que sentido común en la Tierra». «Ya existen los refugiados climáticos y nosotros podemos ser los próximos», recalcaban. Una hora antes, el Sindicat d'Estudiants, que también llamó a la huelga por el clima, realizaba una concentración ante la Delegación de Gobierno en la calle Colón.

Fridays4Future llama a los jóvenes a seguir el ejemplo de Greta y parar para manifestarse todos y cada uno de los viernes del curso.