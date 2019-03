Europa nos vuelve a sancionar por la gestión del agua

Se les hincha la boca a algunos pidiendo -exigiendo- agua y trasvases. En período electoral más. Tendremos que aguantar estas semanas a mucho indocumentado haciendo soflamas sobre el tema. No preocuparos que os traeremos el agua del Ebro, del Ródano o si hace falta del Rin. Oiremos mensajes de este tipo, ya verán. Mentira tras mentira para no solucionar el problema. Esto es lo que llevamos oyendo en estas tierras del litoral mediterráneo en las últimas décadas. Y mientras tanto Europa nos vuelve a sancionar por no cumplir la Directiva Marco de Agua del año 2000, que tuvo una transposición atolondrada, en nuestro país y realmente nunca se ha cumplido en su totalidad, por falta de interés. Nos dicen ahora desde Europa, con razón, que España no está haciendo todo lo que está en su mano para proteger la calidad del agua. Se podría hacer más: combatiendo el gasto agrícola excesivo; reduciendo las fugas en los sistemas de distribución; renovando las tecnologías para optimizar la gestión. La mala gestión del agua es el gran problema estructural. Y por encima de todo, el necesario cambio de paradigma en materia de planificación y gestión de recursos de agua. Se acabó la política de oferta. Hay que saber gestionar la demanda. Hacer un uso más eficiente del agua. Reutilizar al cien por cien, mejorando la calidad de las depuradoras. Pero esto requiere voluntad política. Y no más engaños prometiendo trasvases que nunca se van a realizar.