El Botànic toma ventaja en el cierre de listas y la derecha se atasca

Quien gobierna siempre cierra antes sus listas. Antes era el PP el que se aprestaba a registrar antes que nadie sus candidaturas para tener una mejor posición de sus representantes en las papeletas salmón del Senado y una mejor ubicación en las mesas de los colegios electorales y ahora han sido Compromís y PSPV quienes se han disputado ese privilegio.

En València y Alicante ha sido la coalición de Mónica Oltra la más madrugadora, con los socialistas pisándole los talones. En Castelló ha sucedido al revés.

La presentación de las listas justo al inicio del plazo legal supuso ayer el pistoletazo de salida de lo que es ya más bien una campaña que una precampaña. El número dos del PSPV, Manolo Mata, lo admitía ayer así, antes del encuentro de los distintos candidatos socialistas a las Corts, Congreso y Senado.

El jefe del Consell y líder del PSPV ha sido quien antes se ha lanzado a la campaña. Presidió ayer el citado cónclave y por la tarde tuvo el primer acto público, que fue también la inauguración de la actividad de la plataforma Volem més!, que integra una veintena de intelectuales y representantes del mundo de la ciencia y la cultura en apoyo de Ximo Puig.

Anoche fue un diálogo en Castelló con Carlos Laguna, el independiente, ex de CDS e histórico del sector de la discapacidad (ayer abandonó la presidencia de Cocemfe CV) que forma parte de la lista del PSPV a las Corts.

Puig destacó en este acto que en la derecha hay «una competición por ocupar el carril más extremo» y la misión ahora de frenar a la extrema derecha y avanzar en la igualdad «pertenece a un movimiento progresista y amplio de toda la sociedad».

Puig repetirá formato hoy en València. El protagonista a su lado será otro independiente fichado para la causa socialista: el catedrático y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València, Javier de Lucas. La semana la cerrará el sábado en Alicante con un acto presidido por Pedro Sánchez.

Compromís pondrá en marcha hoy toda la maquinaría con sus principales rostros. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, participará en una mesa redonda sobre educación, junto al conseller de la materia, Vicent Marzà, y representantes del departamento y de la comunidad educativa, como Dèlia Amorós y Jaume Fullana. Oltra luego presentará al candidato de Ontinyent junto a los pesos pesados de las candidaturas por València, Joan Baldoví y Fran Ferri.



Lista pactada en Podemos-EU

Mientras los partidos del gobierno tienen los deberes hechos e incluso Podemos ya tiene pactadas sus listas con EUPV (no tiene fecha, no obstante, para presentarlas formalmente), la derecha está atascada en la aprobación de las candidaturas. PP, Ciudadanos y Vox solo tienen claros los cabezas de lista a las Corts y al Congreso. El resto está por decidir. Se verá en los próximos días. El tope legal es el próximo lunes, día 25. Populares y Cs esperan resolver el trámite antes; los de la ultraderecha no descartan apurar al límite.

En el PP la dirección nacional y la valenciana han de llegar a un consenso sobre las listas o ver si finalmente Pablo Casado acaba imponiendo su criterio.

Toni Cantó (Ciudadanos) todavía no tiene compañeros oficiales de candidatura a la presidencia de la Generalitat. Se da por hecho que Emilio Argüeso (el secretario de Organización de la formación en la C. Valenciana) y Emigdio Tormo estarán en ella por Alicante, pero todo está pendiente de lo que resuelva el comité ejecutivo de los de Albert Rivera.

La ultraderecha confirmó ayer que el presidente provincial de Vox, José María Llanos, será candidato a las autonómicas. También ha confirmado a Ignacio Gil Lázaro como cabeza de lista al Congreso por València junto a dos militares por Castelló y Alicante. Del resto, a la espera.